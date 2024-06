Az egész világ a Békemenetről beszél – mutatjuk, miről számolt be a nemzetközi sajtó

„Orbán Viktor régóta vitában áll az EU-tagországokkal egy sor kérdésben, többek között az Ukrajnának küldött fegyverek elutasítása és a Moszkvával való gazdasági kapcsolatok fenntartása miatt, miután az orosz erők 2022-ben megszállták Ukrajnát” – idézte fel a Reuters.

Az orosz sajtóban is méltó helyet kapott a békemenet.

Magyarország meg akarja előzni, hogy Európa háborúba lépjen Oroszországgal

– ezzel a címmel számolt be a TASS orosz hírügynökség a békemenetről, idézve a miniszterelnök békepárti álláspontját.

A környező országok is kiemelt helyen számoltak be Orbán Viktor beszédéről és a 10. békemenet rengeteg résztvevőről.

Orbán Viktor: Fico kis híján az életét adta a békéért

címmel ír a békemenetről a felvidéki Új szó. „Orbán Viktor először a kárpátaljai magyarokra kérte Isten áldását, akik kiszolgáltatottan várják a háború végét. Nincs már a messze a nap, amikor a sorsotok jobbra fordul” – mondta. Ezután üdvözletét küldte Robert Ficónak, Szlovákia békepárti miniszterelnökének.

Azért lőtték le, mert a béke pártján állt, kis híján az életét adta a békéért. De kemény fából faragták, nem az a fajta, aki hagyja magát kiiktatni

– emelte ki a lap a tudósításban. „A magyar kormányfő úgy véli, a békét nem lehet fegyverekkel kivívni, az ukrajnai háborúnak nincs fegyveres megoldása” – hangsúlyozta az Új szó.

A román lapok is tekintélyes terjedelemben foglalkoztak a szombati békemenettel, mindegyik hírtelevízió vagy portál kiemelt helyen, a vezető hírek között tudósított az eseményről. A felvonulásról és az Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről szóló híradások többsége objektív módon tálalta a rendezvényt.

Azok a médiumok, amelyek eddig is rendszeresen démonizálták a magyar kormányfőt és oroszbarát politikát emlegettek Magyarország diplomáciájával kapcslatban, ezúttal is negatív jelzők kíséretében számoltak be a békemenetről. A Digi 24 hírtelevízió például idézőjelbe tette a béke szót tudósítása címében, a G4 Media portál pedig sokadszorra Moszkva trójai falovaként jellemezte Orbán Viktort.

A közösségi médiában ezúttal is nagy többségben voltak a magyar miniszterelnökkel egyetértő kommentek.

Több híradás is címben emelte ki Orbán Viktor kijelentését, miszerint a magyarok nem akarják vérüket adni Ukrajnáért. Nem véletlenül, mivel Romániában is ismét napirendre került az utóbbi hetekben a kötelező katonai szolgálat bevezetésének kérdése.