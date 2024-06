A vidék is megmozdult – felszántja a Fidesz a kisebb-nagyobb településeket is (VIDEÓK)

A sajtóhírek szerint a vidéki városok és falvak is megmozdultak.

A Békés vármegyei Kötegyánban Hajdu-Szűcs Mária Kornéliával, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjével kereste fel a helyieket Kovács József országgyűlési képviselő, hogy átadják Orbán Viktor miniszterelnök levelét – számolt be a beol.hu.

Ezekről a találkozásokról Kovács József egy videót is megosztott közösségi oldalán, melyhez kísérőszövegként azt írta:

Ki kell állnunk a béke mellett!”

Csongrád-Csanád vármegyében aktívan kampányol Szegedés a Homokhátság képviselője is. Mihálffy Béla Zákányszéken is járt, ahol mások mellett Ördögh Vilmost is meglátogatta, akinek átadta Orbán Viktor miniszterelnök levelét – írta a Délmagyar.

Egységes közgyűlést akarnak Egerben is

„Hitelesek, feddhetetlenek és tenni akarnak az egri Fidesz-KDNP jelöltjei” – idézte Pajtók Gábort a heol.hu.

Az országgyűlési képviselő úgy látja, „az elmúlt 5 év közgyűlési vitái után ismét a választók bizalmát kérik azok, akik szeretnek a zavarosban halászni, fenntartani a megosztottságot”.

De mint fogalmazott, Vágner Ákos polgármesterjelölt azt akarja, hogy egy egységes közgyűlés kompromisszumos, szakmai döntéseket hozzon Egerért. A képviselő a jelöltekhez csatlakozva az egyéni választó kerültekbe is ellátogatott – írta a portál.

Pajtók Gábor Facebook-on közzétett fotójából pedig az is kiderült, hogy a mozgósításban még az eső sem tudta megállítani.

De Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében is útnak indultak a Fidesz politikusai. Seszták Miklós országgyűlési képviselő Révész Attila sportigazgatóval találkozott Kisvárdán. A képviselő Facebook-oldalára felkerült fotógalárián pdig azt látni, hogy a kisvárdai fiatalok sem tétlenkednek: sorra keresik fel a kormánypártok támogatóit.