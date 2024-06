A mobilhasználat korlátozását tűzte ki célul a Fidesz-KDNP az iskolákban

Kép forrása: Serhii Korovayny/Getty Images

A digitális eszközök iskolai korlátozásáról szavazott az Országgyűlés – jelentette be Hollik István. A fideszes politikus úgy fogalmazott, az egyik legnehezebb kérdés a gyereknevelés során „kütyük” szabályozása, és ezért fontosnak tartja azt is, hogy az iskolai mobilhasználat is korlátozva legyen.

Hollik elmondta, a cél az, hogy a gyerekek ritkán, csak tanári engedéllyel használják a telefonjukat. Angliában, Spanyolországban és Belgiumban is bevezettek már ehhez hasonló intézkedéseket, amire azért volt szükség, mert a diákok tanulási teljesítménye esett, nem beszélgettek egymással a gyerekek és nőtt az internetes zaklatások száma.

Sokkal jobb a gyerekeknek, ha a valódi, és nem a virtuális világban élnek.”

– zárta le videóját a fideszes politikus.