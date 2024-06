A háborúpárti erőknek el kell számolniuk a lelkiismeretükkel – Orbán Balázs a Mandinernek

Ha a 2022-es Fidesz-győzelem még a Holdról is látszott, a mostani eredményhez milyen messze kell menni a Földtől?

Ahonnan Európa látszik, onnan a magyarországi jobboldal győzelme is.

Arra utal, kevés párt szerzett nagyobb támogatottságot uniós országban, mint a Fidesz?

Ennél is többre gondolok. A békeidők Európájában voltak nagy néppártok, és talán ma is akad még néhány, még akkor is, ha mára jelentősen meggyengültek. Olyan, hogy egy nagy kormánypártot ilyen hosszú ideig és ilyen nagy arányban töretlenül kitüntetnek bizalmukkal a választópolgárok, más európai országban szinte már nincs is. Ráadásul a mostani európai választás valamennyi kormányzó pártnak rázós terep volt, hiszen háborúval, inflációval, gazdasági válsággal terhelt évek közben tartották a megmérettetést.

35 százalék fölé, ilyen kondíciók mellett szinte senki sem jutott. Mindezek tükrében egy 45 százalékos eredmény erődemonstrációra is alkalmas.

Mégis, számos elemző legfeljebb mérsékelt Fidesz-győzelemről, sőt, egyesek már a bukás előszeléről értekeznek, mondván, nő az elégedetlenség.

Ellenzéki politikusként vagy véleményformálóként én is hasonlókkal próbálkoznék. Hallottuk már ugyanezt a 2019-es önkormányzati választás után is, aztán nagyon nem úgy alakult a parlamenti választás. Minden választást azon a napon kell megnyerni, amelyiken tartják.

Persze szerezhettünk volna rekordszámú képviselői helyet is, ez kétségtelenül elmaradt. Viszont a ciklus közepén járunk,

ilyenkor rendre büntetni szokták a regnáló hatalmat a választók. Ha ez volt a büntetés, akkor elfogadjuk.

Akad már lap külföldön, ami Azahriah-t is Orbán Viktor kihívójaként azonosítja, a 30 százalék közelébe jutó Tisza Pártot, illetve Magyar Pétert azonban jóval többen. Hogyan tekintenek az új formációra?