Mindegy nekik már? A franciák a 22 éves Azahriah miniszterelnökségéről álmodoznak

A 22 éves Baukó Attila olyat tett, amit más magyar énekes még soha, háromszor is megtöltötte a Puskás Arénát, ami nagy siker, ám Orbán Viktor pártja, a Fidesz vasárnap 2 milliónál is több szavazatot kapott, így finoman szólva is túlzónak tűnik az összehasonlítás – Azahriah egyébként a lapnak el is mondta, hogy nem tervez politikai szerepvállalást, a zenei karrierjére összpontosít.