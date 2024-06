Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„A napokban úgyis lesz majd alkalmam részletesen elemezni a tegnapi választást, ezért most csak pár dolgot írok.

1. Önsorsrontó ellenzéki önáltatás zajlik az EP-választás eredménye kapcsán. A Fidesz nem »története leggyengébb eredményét« szerezte, hanem története legértékesebb EP-győzelmét: háború közben, rossz külpolitikai helyzetben, a magyar gazdaság két kínkeserves éve után, egy hibás kegyelmi döntés és annak elmaradt magyarázata okán előállt, a jobboldaliak szíve közepébe maró botrány árnyékában

200 ezerrel többen voltunk a jobboldalon, mint az öt évvel ezelőtti, tükörsima választáson.

Az egy percig nem a mi hibánk, hogy most ott voltak az ellenzékiek is. Sőt: ellenzékkel szemben győzni nagyobb fegyvertény, mint ellenzék nélkül.

2. Személyes ügyemről szólva:

kíméletlenül megbüntették a magyar választók a Dobrev- és Donáth-banda érvénytelen és a haza lemaradásán dolgozó európai politikáját.

Hét helyett kettő mandátumot szereztek azok, akik szerint rendben van Magyarországot politikai okokból (a lengyelországi események után erről nem nyitok vitát) pénzügyileg zsarolni.

A TISZA most választás előtt áll: vagy beállnak a Fidesz mellé küzdeni a pénzek visszaszerzéséért, vagy ha a hazaárulás útját választják, őket is vasvillával kergetik majd el a magyar választók.

3. Megyei jogú városokból elvesztettünk hármat, visszatért Miskolc, Salgótarján, Baja. A csepeli Fidesz tökéletesen értelmetlen belharca nem került polgármesteri székbe, visszatért a Várnegyed, a papírforma szerint elvesző XII. kerületen kívül nem vesztettünk semmit. Az önkormányzati választáson összességében az ellenzék vesztett pozíciókat, az eredmény jobb a 2019-esnél, bizonyos kisvárosok jobboldalán kell csak takarítani.

4. És végül az egyetlen nagy szívfájdalmam: Győr úgy járt, ahogy öt éve Zugló, Eger és az I. kerület – a választók érzelmi döntése nyomán megválasztottak egy totálisan alkalmatlan polgármestert, öt év purgatórium következik. Félreértés ne essék: itt nem Pintér Bence szavazói hibáztak, az teljesen normális, hogy egy megyei jogú városban van 30 százaléknyi ellenzéki. Azok hibáztak, akiket a polgármester személyisége iránti antipátiájuk totálisan értelmetlen Borkai-voksra indított, pláne a szoros Szentivánon, ahol Pintér egy soha nem is volt akkugyárral riogatva szerzett 40 százalékot. Így nyert egy 60 százalékban jobboldali városban a baloldal. De a győriek nem hülyék, tanulni fognak ebből is, s a közgyűlésben fényes győzelmet arató jobboldal erősebben jön vissza, mint valaha. Nekem is csak több kedvem lett hazaköltözni.”