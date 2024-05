„Vicc kategória” – szakértő Magyar Péter konteóiról

Reagált a rendőrség a vádakra

Időközben kiderült Magyar Péter sztorijával kapcsolatban, hogy az általa emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, és nagyobbak is a valóságban, mint a képen látható eszközök. Egy olyan erősségű eszköz ugyanis, amely képes lett volna valóban megzavarni az internetelérést ekkora körben jellemzően nem egy kézi, akkumulátorral működő eszköz.

Az Átlátszó rávilágított:

a fotón látható eszköz valójában nem más, mint egy egyszerű szolgálati rádiótelefon.

Magyar kijelentéseire a rendőrség is reagált: „A rendőrség munkatársai nem blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét a szóban forgó gyűlésen/gyűléseken, és ilyenről nincs is tudomásunk. A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható, olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlés biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak” – fogalmaztak a Telexnek.