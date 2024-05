Nyitókép forrása: MTI-archív/Balogh Zoltán

„Karácsony Gergely főpolgármester úr szereti úgy láttatni magát, mint akinek szívügye a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. A budapestiek az elmúlt években bele is futhattak néhány gyors sávkijelölésbe, felfestésbe. Ezeket az ötleteket nem kellett, hogy megelőzze se hosszú, se rövid tervezés, egy-két éjszaka meg lehetett oldani sárga festékkel.

Azt sokan nem tudják, hogy a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat óriási károkat okozott a kerékpáros közlekedésnek, tehetetlenségük miatt sok valódi kerékpáros fejlesztés meghiúsult Budapesten. Miközben Karácsony Gergely kéthetente telesírta a sajtót, hogy nincs pénze, aközben a rendelkezésre álló forrásokat nem volt képes felhasználni. Ebből a forrásból lehetett volna olyan új kerékpárút építéseket megvalósítani, aminek még az autóval közlekedők is örültek volna. 2014-2020 közötti időszakban Budapest 8,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós (VEKOP) támogatásból fejleszthette (volna) kerékpáros hálózatát.

Ebből az összegből azonban csak 5,8 milliárd forintot volt képes felhasználni! Addig szerencsétlenkedtek, amíg az uniós források felhasználási határideje lejárt, ezért 2,3 milliárd forint kerékpáros fejlesztési pénzt, egyszerűen elvesztett a Fővárosi Önkormányzat. Tarlós István főpolgármester úr esetében, ez nem fordulhatott volna elő! Sajnos azóta a Budapesti Közlekedési Központ a Gyurcsány-párt kifizetőhelyévé vált, és mindannyian emlékezhetünk arra, hogy mi történik, amikor Draskovits Tibor és társai »felelősek« egy területért. Amikor már látszott, hogy ezzel a projekttel gond lesz, és nem tartható a határidő, a Fővárosi Önkormányzat még kérhette volna a források átcsoportosítását más kerékpáros fejlesztésekre.

Ezzel ez a 2,3 milliárd forint örökre elveszett a fővárosi kerékpáros fejlesztések számára. Ez nem pártpolitikai kritika. A Magyar Kerékpárosklub úgy fogalmazott: Pénzügyileg és tartalmilag is veszteségnek tekinthető a VEKOP, az eredeti tervekhez képest a projektek 70%-a elveszett… Budapest eddigi legnagyobb kerékpáros fejlesztési forrása kihagyott lehetőség maradt. »Ebből a forrásból a Rákos-patak menti útvonal fejlesztését kellett volna megvalósítani. Karácsonyék indoklása szerint, az előkészítés elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésére a VEKOP zárásig nem volt már lehetőség.«

Ez a teljes támogatás 29 %-a! A forrásvesztés mellett ez azért is fájó, mert ez az útvonal az EuroVelo 14 Budapesten átvezető szakasza is egyben, így a mindennapi kerékpározás mellett a turisztikai szerepe is kiemelkedő. Felelős: nincs.”

