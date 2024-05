Palesztinpárti tüntetők zavarták meg a Hamász terrorjáról tartott konferenciát Budapesten (VIDEÓ)

A Danube Institute konferenciát szervezett „Sexual Violence in Israel and Gaza on October 7” (Szexuális erőszak Izraelben és Gázában október 7-én.)

A konferencián beszédet mondott Izrael állam budapesti nagykövete Yacov Hadas-Handelsman is, akinek beszédét váratlanul palesztin tüntetők zavarták meg.

Az eseményen részt vett Shirel Liberman izraeli influenszer, Nikita Stewart az IDF egyik szóvivője, és Or Yissachar a az IDSF kutatója.

Az esemény során 10-15 tüntetőt kellett kivezetni,

akik láthatóan koordináltan időközönként felálltak és elkezdtek kiabálni: „Szabad Palesztinát” és népirtással vádolták Izraelt.

Az esemény a Hamász által elkövetett szexuális erőszakról szólt volna, de a tüntetők, akik magyar és külföldi diákok voltak vegyesen újra és újra üvöltözni kezdtek, teljesen megzavarva az esemény lefolyását.