„Dobrevtől az elmúlt időszakban láttunk és hallottunk már cifra dolgokat. A DK árnyék-miniszterelnöke elmondta többek azt a blődséget, hogy Orbán Viktor veresége (?) esetén előre hozott országgyűlési választást fognak elérni. Ez nem volt más, mint a saját szavazóinak a lenézése, hiszen az köztudott, a magyar miniszterelnök nem indul önkormányzati képviselőnek vagy polgármesternek, de a Fidesz EP-listáján sem szerepel, így veszíteni sem tud. Tehát oltári nagy kamu az egész. obrev Klára és a DK nagy hajrába kezdett.

Elég nagy lehet most a futkosás Gyurcsányéknál, nem állhat valami fényesen a kampányuk. Dobrev a hajánál fogva előrángatott egy mondvacsinált ügyet a köztársasági elnökről, ami láthatóan nem érte el a közvélemény ingerküszöbét. A Sándor-palota egyértelmű válaszából pedig az is kiderült, hogy jogi lépések várhatóak a hamis vád ügyében és a Magyar Ügyvédi Kamara is kiállt Sulyok Tamás mellett. Nem csoda ez a kapkodás, hiszen kudarcnak tűnik a DK minden megmozdulása, üzenete.

