Orbán Viktor: Még elkerülhető a legrosszabb!

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében csütörtökön Nyíregyházára látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjaival, majd a választókkal találkozott – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve a kormányfő elmondta:

a baloldal ígérget, mi viszont dolgozni szoktunk, ők beszélnek, mi pedig teljesítünk.

Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával – fejtette ki. Orbán Viktor rámutatott: a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút. De a többség minden háborúban szenved. És ha ez a többség most Európa-szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb. Ez június 9-e tétje. Ez a választás döntő hatással lesz a háború vagy béke kérdésére – foglalta össze Orbán Viktor.

(MTI)