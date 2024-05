Nocsak, Magyar Péter Sátoraljaújhelyen sem tudott igazat mondani – mutatjuk a tényeket!

a Nézőpont Intézet nemhogy 15 százalékkal nem lőtte be a valós eredmény fölé a Fidesz-KDNP eredményeit, és nemcsak hogy átlagban valós számokat kalkulált, de sokszor még kevesebbet is jósolt a kormánypártok javára, az ellenzéknek pedig olykor akár többet is.