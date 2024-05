Nyitókép: Youtube

Megcsillogtatta humorérzékét a Tisza-párt vezetője, Magyar Péter Sátoraljaújhelyen, egy kampányrendezvényen. Így fogalmazott. „Kihozta most a Fidesz házi intézete is, ami körülbelül 15 százalékkal szokta felülmérni a Fideszt és alul mérni az ellenzéket, már náluk is 20 százalékon állunk,

tehát hogyha Mráz Ágoston, vagy Láz Ágoston, vagy Frász Ágoston szerint, a Nézőpont Intézet szerint is 20 százalék fölött állunk, akkor lehet, hogy már harmincon.”

Minden bizonnyal. Ide nem is írunk semmit, hiszen a humor az humor.