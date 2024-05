Mráz Ágoston Sámuel a 444-nek árulta el, kik állnak Magyar Péter mögött: exjobbikosok, momentumosok

Az új kutatás alapján a legvalószínűbb EP-listás eredmény: Fidesz 48 százalék, Tisza 21, DK 12, Kutyapárt 7, Mi Hazánk 5, Momentum 1. Mráz azt mondta, hogy „a városi legendákkal szemben a Fidesz nincs rossz állapotban: a 48 százalék egy százalékkal magasabb is, mint amit előzőleg mértünk.” Szerinte „az összérték így is kevesebb, mint amihez hozzászokhattak az EP-választásokon – 2009 óta mindig 50 felett volt a Fidesz –, de armageddonnak ezt azért nem nevezném”.

Az intézet vezetője a lemorzsolódott Jobbikosokban és Momentumosokban látja a Tisza szavazóit. Szerinte „azok elégedetlenek, akik régen is elégedetlenek voltak. A Tisza-jelenség a 2018-as Jobbik táborából építkezik.” Úgy gondolja, hogy „van egy terjedelmes, Vona Gábor politikai exitje után magára maradt választóréteg, amely elégedetlen az ellenzéki kínálattal, és most meglátta az új Vona Gábort Magyar Péterben.” Ezt egészítette ki azzal, hogy

hozzájuk csapódnak a csalódott momentumosok, akik az elmúlt két évben azt látták, hogy a pártjuk képtelen előrelépni.”

„Kicsit a karakterben is látok hasonlóságokat: más irányból, de Vona és Fekete-Győr András egyaránt új Orbán Viktorként próbálta megformálni magát a nyilvánosságban.” Végül így zárta a gondolatmenetet: „Magyar is ezt a terméket árulja most.”

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesz szavazói az elmúlt egy év fejleményei után sem pártolnak át az ellenzékhez, mert azok nem ártottak annyit: „Nem mondom, hogy nem ártott: volt bizonytalanság és orientációs válság a szavazótáborban.

De olyan éles az elválasztó vonal a fideszesek és nem fideszesek között, hogy ettől nem fognak tömegek átpártolni a kormánypárttól az ellenzékhez. Legfeljebb meginognak.”

Mint mondta: „a kérdés továbbra is az, ami volt 2022-ben, hogy az emberek Orbán Viktort akarják-e miniszterelnöknek, illetve politikai vezetőnek, vagy valaki mást. A törzsszavazókat nehéz megingatni ebben a kérdésben.” Szerinte fontos az irány, ami alapján jelenleg „a háború és a béke kérdését teszi a kampány központjába a kormány.”

A háborút az intézet vezetője fontos témának tartja: „hiba volna alábecsülni a háború jelentőségét: ez olyan téma, amiben 80-90 százalék egyetért a Fidesszel. Azt tagadni, hogy nem foglalkoztatja az embereket, vagy nem valódi kockázat, esélytelen.” Mint mondta:

még az sem kizárt, hogy a választások előtt is szignifikánsan romlani fog a biztonságpolitikai helyzet a régiónkban.”

Novák Katalin és Varga Judit is szóba került, Mráz szerint: „Novák Katalin nagyon tehetséges politikus volt, akit egy fontos ügyben cserben hagyott az ítélőképessége. De gyorsan belátta, hogy hibázott, és vállalat ezért a felelősséget: lemondott, majd kivonult a nyilvánosságból.” Azt is megjegyezte, hogy „a döntés nyilván a miniszterelnökkel egyeztetve és koordináltan történt, de nem gondolom, hogy kényszer állt volna mögötte.”

A politikai elemző azt mondta, hogy a jelenlegi „szituáció leginkább a 2014-es Magyarországra emlékeztet. Akkor a Jobbik és a baloldal között győzedelmeskedett a Fidesz vezette centrális erőtér, és elvileg most is két olyan részre szakadhat az ellenzéki tömb, amelyik nem kíván összefogni egymással. Legalábbis a Tisza vezetője ezt állítja.”

Mráz szerint a Fidesz Budapesten is erősebb, mint azt sokan gondolnák: „Nem érdemes alábecsülni a Fidesz-tábor erejét. Igen, kissé megcsappant, volt már nagyobb is, volt már jobb formában is,

de így is sokan vannak, és a kormánypárt mobilizálási képessége így is kiugró.”

Úgy folytatta „Szentkirályi Alexandrán érződik, hogy nemcsak erre a kampányra, hanem hosszabb távra tervez, és hosszú távon is arca lehet a fővárosi Fidesznek.” Hozzátette: „2022-ben a Fidesz 40 százalék körüli eredményt hozott Budapesten. A reális ambíció most az lehet, hogy ezt a szintet, amennyire lehetséges, megközelítse.” Végül így zárta a gondolatmenetet: „Lehet olyan politikai helyzet, ahol ez elég a győzelemhez.”