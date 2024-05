Most akkor kötelező lesz a rendszám a rollerekre és a robogókra?

Nyitókép: Wolfram STEINBERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt években szabályosan kilőtt a kis lökettérfogató motorok mellett az elektromos robogók és a rollerek piaca, ráadásul nem csak a fővárosban, hanem országosan is. Alig lehet már lassan úgy közlekedni, hogy az ember ne találkozzon egy -döntően futárok által használt- elektromos robogóval vagy munkába vagy onnan hazaigyekvő rolleressel. A fokozott megjelenésük azonban szabályozásért kiált, egyfelől jelenleg úgy rollerezhet valaki ma, hogy nem szükséges hozzá jogosítvány, azaz nem biztos, hogy tudják a KRESZ legalapvetőbb szabályait.

Ráadásul sok probléma is volt már velük: emlékezetes volt a 2022. őszi eset, amikor egy rolleres gyakorlatilag bármilyen védőfelszerelés nélkül száguldott Pest felé az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, amelyről videófelvétel is készült:



Sajnos már halálos baleset is történt: két évvel ezelőtt elütött egy turistabusz egy rollerest a XI. kerületben, majd át is ment rajta, az esetről videófelvétel is készült. A rollerre a KRESZ értelmében ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra, magyarul a zebrán akkor van elsőbbsége, amennyiben tolják, nem pedig rajta ülve/állva haladnak át. Nem tudta a szabályokat az a rolleres sem, aki idén tavasszal már sötétben, a Rákóczi hídon hajtott a forgalommal szemben. Az eset azért is sokkoló, mert egy szabályosan haladó jármű fedélzeti kamerája felvette az egészet, így pontosan látható, milyen kevésen múlt az ütközés.

Nem volt ilyen szerencséje annak a rolleresnek viszont, aki május közepén találkozott szerencsétlenül a 49-es villamossal. A Károly körúton, a Gerlóczy utca közelében történt a baleset, melynek során a rolleres eddig nem tisztázott módon ütközött a tömegközlekedési eszközzel.