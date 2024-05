Mindenki készüljön fel: szombaton lesz minden idők legnagyobb Békemenete

Először is azt mutatja, hogy a kormány a béke ügyét stratégiai fontosságúnak tekinti.

Továbbá a kormányfő jelenléte a közvetlen politikai kapcsolattartás fontos eszköze is, az emberek személyesen láthatják és hallhatják, ami erősíti a bizalmat és a közvetlen politikai részvétel érzetét.

„Orbán Viktor és a kiemelt legitimációval rendelkező, szuverén magyar kormány a garancia – és ezt is üzeni a miniszterelnök jelenléte – arra is, hogy Magyarország semmi áron nem fogja hagyni magát belerángatni egy olyan, könnyen eszkalálódó háborúba, amely a keleti szomszédságunkban zajlik, és amely a Kárpátalján élő nemzettársainkat is érinti” – részletezte.