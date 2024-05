Luxusban él a Magyar Péter bizalmasához kötődő, hétmilliárdos kárt okozó bűnbanda kulcsembere

Nyitókép: Janos Kummer/Getty Images

A Magyar Nemzet értesülése szerint szabadulása óta sem mondott le a luxusról annak a bűnbandának az egyik kulcsfigurája, amely egy országos méretű piramisjátékkal többmilliárdos kárt okozott. Ezt alátámasztják F. László hivalkodó fotói, amelyeket a szabadulása óta a Facebookon tett közzé.

A lap szerint a férfi ikertestvére annak a bűnszervezetnek volt a vezetője, aki szoros kapcsolatban állhat Magyar Péter bizalmasával.

Bár a szervezet által okozott kár mértéke több milliárd forintra tehető, és az áldozatok azóta is próbálják visszaszerezni a pénzüket, a jelek szerint a Magyar Péter bizalmasával is kapcsolatban álló F. Lászlót ez nem ösztönözte arra, hogy lemondjon a luxusról. A bűnszervezet vezetőjének, F. Attilának ikertestvére továbbra is fényűző életet él.

Az egyik fotón például egy limuzinban látható pezsgőspoharakkal körülvéve, emellett már több alkalommal elbüszkélkedett a drága luxusautóival is a Facebookon.

A legmegdöbbentőbb részlet mégis az, hogy a csalássorozat miatt négy és fél év börtönbüntetésre ítélt férfi néhány hete a közösségi oldalán egy jachtklub előtt pózolt, azzal a megjegyzéssel, hogy „üzleti tárgyaláson“ van.

A lap szerint az ikerpár által irányított szervezet „jó befektetést ígérve” több mint nyolcmilliárd forint értékben szedett össze a gyanútlan befektetőktől, de ebből alig 1,5 milliárdot fizettek vissza a megtévesztett embereknek.

Az ügyben 2012-ben már jogerős döntés született, és bár a csalási botrány kiagyalóját tizenegy év börtönbüntetésre ítélték, F. Attila hamarosan szabadulhat. Magyar Péter bizalmasa és egyben élettársának édesanyja szintén már egy ideje szabadlábon van. S. Mária korábban több évet töltött börtönben, szintén csalási ügy miatt, mivel a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

