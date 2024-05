Lejárt a jelöltállítási határidő, mutatjuk a nem kiesőket!

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„A péntek délutáni, törvényi határidőre végül 13 pártnak sikerült leadnia az európai parlamenti választáson való induláshoz szükséges, legalább húszezer támogató aláírást” – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Emlékezetes: rekord idő alatt gyűjtötte be a Fidesz–KDNP a szükséges számú aláírást, így a kormánypártok jelöltlistáját elsőként vették nyilvántartásba, amellyel kapcsolatban már a döntés is jogerős.

A Mi Hazánk április 30-án jelentette be, hogy megvannak az aláírásaik, de ezen a napon jelentette be EP-listáját Magyar Péter pártja, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Gattyán Györgyhöz köthető Megoldás Mozgalom is. Aztán jött az LMP, május 2-án pedig a DK–MSZP–Párbeszéd.

A Magyar Nemzet rámutat: „az ő listájukon egyébként szimbolikus helyet kapott Veres János, az első és második Gyurcsány-kormány pénzügyügyminisztere. Lendvai Ildikó veterán baloldali politikus, a szocialista párt egykori vezetője, valamint Gyurcsány és Bajnai korábbi minisztere, Szekeres Imre”.

Péntek délelőttre aztán csak sikerült összegyűjtenie az aláírásokat a Momentumnak és a Vona Gábor vezette Második Reformkornak is, míg délutánra a Jobbik-Konzervatívok és a Jakab Péter-féle Nép Pártjánnak is összejöttek az ajánlások.