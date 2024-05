Nyitókép: Mérő Vera Facebook-oldala

„Kedves Nyugati Fény! Szívesen megszólítanám a félelemtől izzadtságszagú »cikk« szerzőjét, de sajna elfelejtettétek odaírni a nevét, gondolom, ezt (is) az Origo-tól tanultátok ügyesen. Az van, hogy a büdös életben nem jutna eszembe dilettáns diagnózisokat állítani, például azért, mert tudom, hogy egy valódi (etikus) szakember sem tenné soha.

Nem kell kényszeresen előcibálnotok a hajamnál fogva ha kell, ha nem, mert ez olyan... ciki.

Mondjuk cikik vagytok, mindig is cikik voltatok, még párt(szenny)laphoz képest is, úgyhogy meg azért nem lepődtem. De cserébe legalább majdnem olyan viccesek vagytok, mint a minap a Mandiner kommentelők, akik azon háborogtak, hogy miért nem annak szóltam be, akinek amúgy valójában beszóltam.”

***