Nyitókép forrása: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala

„Kedves Kunhalmi Ágnes!

Engedje meg, hogy az Ön által leírtakat egy picit árnyaljam:

– Magyarországot mindkét világháborúban Németország kényszerítette hadba lépésre. A maihoz hasonló, drámaian hibás megközelítésen alapulva azt gondolták, hogy a háború és annak kiszélesítése kívánatos nem csak a saját, de (hitük szerint) az egész kontinens geopolitikai szempontjából. A nem kívánatos, hanem tragikus véget mindannyian tudjuk, hazánk vonatkozásában kiemelten.

– Éppen ezért nem csak biztonsági, de morális szempontból is érthetetlen, hogy (a korábbi tragédiák ellenére, szürreális módon) megint Németország az egyik élharcosa a háborús uszításnak és a fegyverkezés fokozásának (»sisakoktól a vadászrepülőkig«). Legutóbb iszonyatos vége lett annak, mikor német tankok indultak meg kelet felé – én nem szeretném az életemben megtapasztalni azt, amit a történelemkönyvek lapjairól már ismerek. Bízom benne, hogy Ön sem – vagy a korábban Önök által is »nácinak« nevezett Jobbikkal való összefogás egyéb ideológiai változásokkal is járt a szocialistáknál?

– De vissza korunk Németországára! Ez az a Németország, melyet az Önök elvtársa, a baloldali Olaf Scholz vezet, s melynek külügyminisztere arról beszél, hogy neki fontosabb Ukrajna, mint a német állampolgárok. Ez az a Németország, melynek vezető politikusai szóltak »tesztjelleggel« először arról az elmúlt hetekben, hogy be kellene vezetni a kötelező európai – tehát magyar – sorkatonaságot. Eddig Önök, ha jól emlékszem, már a »honvédelmi ismeretek oktatása« fordulattól is hideglelést kaptak. Eddig.

– A baloldal mindenkori szerepéről: mindkét világégés és annak emberfeletti szenvedése és tragédiája után, a baloldal tovább fokozta a szenvedést és a tragédiát. Igen, a Magyar Szocialista Párt elődszervezetei, a Kommunisták Magyarországi Pártja 1919-ben, majd a Magyar Kommunista Párt 1945-től kezdődően terrort, diktatúrát, elnyomást »hozott« egy amúgy is tönkretett és kivéreztetett országnak. Igen, a baloldal mindig rárontott a nemzetére, ha tehette.”

Békemenet After Kibeszélő június elsején 18 órakor a Scruton V.P.-ben! Hallgassa meg Ön is a Mandiner All Stars beszélgetését, mely során Bayer Zsolt, Mráz Ágoston Sámuel és Horváth József elemzi a Békemenet történéseit a Mandiner munkatársaival, Kacsoh Dániellel és Pócza Istvánnal. Regisztráljon most az alábbi linken: https://forms.gle/5nJsK1aRNgGX4MHdA

***