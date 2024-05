Deutsch beolvasott „a feleségét titokban készített hangfelvétellel zsaroló” Magyar Péternek és a „hazug” Dobrevnek, az ellenzék a közmédiával és Orbánnal foglalkozott

Nyitókép forrása: képernyőmentés

Csütörtökön este, 20 órától tartották az európai parlamenti listavezetők televíziós vitáját.

EP-vita: bemutatkoztak a jelöltek

„Én nem vagyok profi politikus, hanem egy nemzetközi gazdasági szakember”, kezdte az első bemutatkozást Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom listavezetője, aki arra kért mindenkit, hogy gondolja át: politikusokat vagy szakembereket küldjünk Brüsszelbe.

Az LMP-s Ungár Péter azt kérte, mindenki gondolja végig, a politika lehet jó dolog, lehet erről vitatkozni, de attól fél, ez a vita nem ilyen lesz. Elnézést kért, „mert a politika színvonala nem teljesítette azt az elvárást, amit jogosan a politika felé állítanak”. Azt is hangsúlyozta, ezen az EP-választáson a kormányt nem lehet leváltani.

Ne csak rendszerváltozás, hanem elszámoltatás is legyen. A tisztesség útját képviseljük, mondta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt listavezetője. Ők tisztességesek, mert ők bizony a kampánypénzekkel is tisztességesen elszámoltak.

A momentumos Donáth Annának nincs afelől kétsége, hogy „a propaganda híradójában más sokszor hallották a nevemet, szeretnek patás ördögnek bemutatni”. Majd arról beszélt, a fideszesek nem sokat csinálnak jelenleg az EP-ben, vele ellentétben. Szerinte vicc ez az esemény, de eljött, hogy bemutatkozzon.

A háború és béke kérdéséről fogunk dönteni június 9-én”

– mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP listavezetője, és azt is közölte: „én kész vagyok”. Jelezte, Gyurcsány Ferenc pártja a hazugságra épül, Magyar Péter a feleségét a saját közös otthonukban lehallgatta, ezzel zsarolta, aztán politikai karriert csinált magának a felvétel nyilvánosságra hozatalával.

A Jobbik–Konzervatívok EP-jelöltje, Róna Péter azt tartja a legfőbb küldetésének, hogy visszaállítsa az orbáni külpolitika által elvesztett becsületet a világban. Terve: Oroszországot és Kínát tartsák az EU-n kívül.

Tóth Imre Bruti, a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól rendőrt küldött volna a közmédia kamerájára, hogy leolvassák a számát. Toroczkai László óriási szégyennek tartja , hogy a többi párt showműsort és kutyakomédiát csinált a kampányból. A Mi Hazánk Mozgalom valódi munkát végez szerinte, és programjuk is van.

Az első felszólalásában szinte minden ellenzéki jelölt a közmédiát kritizálta, Deutsch egy kalapba helyezte Dobrev Klárát és Magyar Pétert. A Fidesz-KDNP listavezetője emlékeztette a nézőket, hogy Magyar Péter a feleségét egy titokban készített hangfelvétellel zsarolta. Ungár Péter láthatóan a konstruktív ellenzéki szerepet vette fel.

EP-vita: az Európai Unió védelme és biztonsága

A Megoldás Mozgalom tudásalapúra fejlesztené Magyarország honvédelmét. Huszár Viktor hozzátette, ők, a Megoldás Mozgalom egyértelműen az Európai Unió mellett állnak, a magyarok tudják, hogy jó érzelmű ember nem lehet háborúpárti.

Ungár Péter arról beszélt, nem az EU garantálja Magyarország határait, hanem a NATO. Szerinte az európaiaknak el kell kezdeni közösen költeni, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Az EU csak akkor fog tudni érdemben világhatalmi játékos lenni szerinte, ha létrejön a közös európai hadsereg, amit Orbán Viktor hol támogat, hol ellenez. „Nem fog minket megvédeni az USA.”

Az LMP listavezetője úgy vélte, Nyugat-Európában érdekli az embereket, mi történik Kelet-Európában, a kis országoknak magukat kell megvédeniük. Úgy látja, az uniónak közvetítő szerepet kell játszania, és akkor lesz béke, ha elkezdünk a védelmünkre költeni.

„Mi számít a hazaárulásának, ha nem az, hogy önök pénzért cserébe vízumot és letelepedést biztosítanak ismeretlen hátterű milliárdosoknak?” – kérdezte Pekárné Farkas Emese Deutsch Tamástól. A Második Reformkor népszavazást kezdeményez, hogy inkább a fiatalok lakhatására költsenek mini-Dubaj helyett.

Dobrev Klára, a DK–MSZP–Párbeszéd-Zöldek EP-listavezetője, Gyurcsány Ferenc felesége azt mondta, „Európa szégyenét úgy hívják, Orbán Viktor”.

Dobrev azt állította, hogy amikor fontos döntések készülnek az EU-ban, Orbánt kiküldik a mosdóba, ezért már csak ezért sem tudja képviselni a magyarok érdekeit, nemhogy elfoglalni Brüsszelt. Majd azt mondta, senki nem akarja háborúba küldeni a fiatalokat, „aki mást mond, az hazudik önöknek”.

Márki-Zay Péter Orbán Gáspárról beszélt, de felszólították a műsorvezetők, hogy senkit se sértsen meg az emberi méltóságában.

Nagyon rossz politikai áthallás, a Momentum az életvégi döntésekről beszélt. Merthogy Donáth Annáék támogatják, hogy aktív eutanáziát bevezessék Európában és Magyarországon, mert szerintük mindenkinek joga van a szabad életvégi döntéshez. Karsai Dániel ALS-beteg alkotmányjogász kérdését tolmácsolta Donáth Deutsch Tamás felé: „Önök támogatnák az aktív eutanáziát?”

A Fidesz EP-listavezetője, Deutsch Tamás arról beszélt, borzalmas háború zajlik Ukrajnában.

Azt mondják, nincsenek háborúpárti dollárbaloldali képviselők? Akkor hogy lehet, hogy minden háborúpárti javaslatot megszavaztak az EP-ben?”

– tette fel a kérdéseket a vitapartnerei felé fordulva, Gyurcsány Ferencről és Soros Györgyről kérdezte őket.

Róna Péter (Jobbik–Konzervatívok) elutasította a Fidesz külpolitikáját, erre kérte Magyar Pétert is, akit nagyon tisztelt. Több más jobbikos is ezt teszi, mint kiderült. A listavezető jelezte azt is, hogy az orbáni külpolitikával nem lehet biztosítani Magyarország helyét az európai nemzetek közösségében, és kockára teszik Magyarország biztonságát és békéjét.

Magyar Péter azt mondta, a Fidesz azt hazudja, aki nem rájuk szavaz, az háborúpárti, pedig minden józan magyar ember elutasítja a háborút. Mi nem vagyunk harci kutyák, szeretjük a békét, érkezett Tóth Imre Bruti. Majd kiberbiztonságról beszélt. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László szerint cirkusz zajlik, ahelyett, hogy a magyarok érdekeit próbálnák képviselni.

Minden jelölt a saját célcsoportjához kommunikált eddig. S ez a végére is így maradt. Deutsch a kétperces időkeretében a Fidesz-KDNP legfontosabb témájáról, az orosz-ukrán háborúról beszélt. Magyar Péter a legtöbbet a Fidesz választási témájáról, a háború és béke kérdéséről értekezett, holott korábban azt ígérte, hogy a saját témáiról fog beszélni. Toroczkai is visszatért a saját célcsoportjához, a 2022-ben megszólított elitellenes szavazókhoz.

EP-vita: migráció és menekültügy, ki mit mond?

A MeMo listavezetőjének, Huszár Viktornak Puskás Ferenc és Márai Sándor jutott eszébe a migránsokról – ezzel ment tovább a témakibeszélés. Huszár hozzáfűzte, a trend idehaza megfordult, és már nagyobb a kivándorlás, mint a bevándorlás.

Ungár Péter (LMP) a migrációt a klímaváltozással hozta összefüggésbe, a menekülteket pedig be kell fogadni. Akik akkumulátorgyárakat telepít Magyarországra, azoknak nem fontos a klímaváltozás kérdése, a magyar föld, a magyar természet, tette hozzá később.

Dobrev Klára szerint a magyar kormányfő szereti a káoszt, s nem igaz, hogy Orbán Viktor megvédi az embereket és a munkahelyeket, nem engedi be a migránsokat Magyarországra. Beszélt a külföldi vendégmunkásokról, majd jelezte, nem hazug propagandával szeretne választást nyerni, hanem az emberek olyan hétköznapi problémáival foglalkozna, mint az egészségügy vagy az oktatás.

Pekárné Farkas Emese – Második Reformkor – egyértelműen a fiatalokat próbálja megszólítani. A „háború”, a „béke” és „Orbán” után valószínűleg a „fiatalok” lett a leggyakoribb kifejezés a vitán.

A Fidesz megszegte a 2022-es ígéreteit, mindről kiderült, hogy hazugság volt, erről beszélt Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt listavezetője. Nincsenek már árstopok, nem létezik már rezsivédelem, nincs gyermekvédelem.

Donáth Anna viccesebb, mint a Kutyapárt. Szerinte a Momentumnak köszönhető, hogy idén Magyarországon nem volt államcsőd. Majd felidézte az olimpiallenes népszavazási kezdeményezésüket.

Úgy tűnik, a Momentum, a Kutyapárt, Márki-Zay pártja, Magyar Péter és a DK ugyanazért a balliberális szavazótáborért harcol, ezért orbánoztak.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, Brüsszel közreműködésével illegális migránsok inváziója zúdul Európára. Jelezte, hogy ahova a bevándorláspárti kormányok beengedik a migránsokat, ott nő a bűnözés, elszaporodik a nők elleni erőszak, és terjeszkednek a NoGo-zónák.

Rámutatott, Magyarország elutasítja a bevándorlást, ezért Brüsszel és a bevándorláspárti magyarok hátba támadtak bennünket.

Arról is beszélt, hogy a migránsok betelepítése Soros György milliárdos terve alapján zajlik, és a baloldali, bevándorláspárti pártok támogatják ezt a tervet, mert külföldről kapják a támogatást, utalt a kampányfinanszírozási botrányra. Szerinte hatalmas a veszély, mert Brüsszelben elfogadták a migránspaktumot, ezért annyi migránst telepíthetnek Magyarországra, amennyit csak szeretnének.

A Soros-tervről szóló nemzeti konzultációt majdnem 2,4 millióan küldték vissza. Deutsch a kétperceseiben hozzájuk beszélt, ezért többször emlegeti Soros György nevét mint a baloldal finanszírozóját.

Róna Péter (Jobbik–Konzervatívok) nem pártolja az unió menekült- és migránspolitikáját, mert szerinte minden ország azokat engedje be a határon, azoknak adjon menedékjogot, akiket arra érdemesnek tartanak.

Magyar Péter egy freudi elszólás után próbálta javítani magát, mégsem támogatják az illegális migrációt. A Tisza Párt alelnöke ezzel átvette Márki-Zay összeesküvéselméletét és 50 ezer debreceni vendégmunkásról kezdett el beszélni.

Egyébként többszázezer vendégmunkásról beszél az ellenzék, holott a KSH adatai szerint a Magyarországon dolgozó külföldiek száma alig lépi túl a 100 ezret, erről írt nemrégiben a G7.

Tóth Imre Bruti a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól arról értekezett, pártjuk alapvetően elfogadó, nem feltétlenül bevándorlásellenes, de az csak keretek között. Majd azt mondta, szerintük is inkább a kivándorlás a probléma.

Toroczkai László zárta a második témakört. A Mi Hazánk listavezetője örült a határkerítésnek, mikor az felépült Magyarország déli határán, ugyanakkor azt mondta, a Fidesz színjátékot csinált az egészből.

EP-vita: mezőgazdaság és/vagy demokrácia, ki mit választ?

Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalomtól azt mondta, a többi EP-jelölt a demokráciáról fog beszélni. Kérdés, bejött-e. Viszont inkább a mezőgazdaságról beszélt, a vízkészleteinkről, amiben pénz van.

Ungár Péter (LMP) egy közkeletű tévedéssel nyitotta a kétpercesét a mezőgazdaság témájában, és arról beszélt, hogy kiváló minőségű földre érkezik az akkumulátorgyár Debrecenben. Ehhez képest a valóság az, hogy a CATL tervezett beruházása belvizes, szikes területen létesülhet. Úgy összegzett, nem sikeres az elmúlt húsz év uniós tagsága olyan szempontból, hogy sikerült megvédeni a magyar mezőgazdasági termékeket, és sikeressé tenni a magyar termékeket.

A magyar agrárlobbinak adtuk oda a földeket a kisterelmők helyett, és ők kapják az uniós támogatásokat”.

Dobrev Klára, Gyurcsány felesége következett: Sulyok Tamás állítólagos földügyleteiről beszélt a köztévé nézőinek. Pekárné éles kontraszt Donáthoz, Dobrevhez és Magyarhoz képest, hiszen Ungárhoz hasonlóan ő is a konstruktív kritikai vonalat vitte eddig a műsorban. Miért nem harcol a szuverenitásért aggódó kormány a magyar élelmiszer önellátásért? – kérdezte például Pekárné Farkas Emese, a Második Reformkor jelöltje, jelezve: az uniós forrásokat szerintük egészségügy mellett új agrárpolitikára kell költeni, és a nemzetstratégiai elképzelésük, mármint a pártjuknak, a prevencióra épül.

Márki-Zay Péter uniós pénzeket és elszámoltatást akar – jelentette ki a Mindenki Magyarországa Néppárt vezetője, listavezetője.

A momentumos Donátha Anna szerint egyáltalán nem liberális agymenés a jogállamiság kérdése. Úgy vélte, a jogállamiság arról szól, hogy vannak szabályok, amik mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Majd arról is beszélt, hogy szerinte minden uniós pénz fideszes oligarchákhoz kerül, ehhez képest épp most szerdán utalták át Magyarországnak a pedagógusbérek egy részét, sok hónap után.