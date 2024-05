Fotó: MTI/Ilyés Tibor

„Őrizzük meg a budapestiek egészségét! Tegyük rendbe a várost!

Budapesten most annyi a gaz mindenhol, hogy akinek eddig nem is volt még allergiás a gyermeke, annak most nagy eséllyel azzá válik. Sőt, egyre több ismerősöm felnőtt korban lett allergiás.

77 ezer asztmás honfitársunk jelentkezett be 2021-ben háziorvoshoz a fővárosban, közülük 13 ezer feletti a gyermekek száma a KSH nyilvántartása szerint. Az asztmások közül legtöbb allergiás is. A családom is érintett ebben a betegségben. A férjem még apró gyermekkorában lett a növényekre allergiás, asztmás, s ezért költöztek be akkor Ferencvárosba.

Könnyítsük meg az allergiásaink életét azzal, hogy odafigyelünk a környezetünkre! Ezért is ragadott Szentkirályi Alexandra fűkaszát a napokban.