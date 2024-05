Híres vezető-gyilkosságok, melyek megfordították a világtörténelem menetét

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Mint lapunk is megírta, merénylő lőtte meg Robert Fico szlovák miniszterelnököt, ezen cikk írásakor többet nem tudni. Mindenesetre érdemes történészi szemmel végigvenni, milyen hatása is lehet a komoly közéleti szereplőket érő merényleteknek a történelem folyására – akár sikerrel jártak a merényletek, akár nem. A merényletek olyan nagy hatást gyakorolhatnak az egyszerű állampolgárra is, hogy sokan még évtizedek múlva is emlékeznek, hol voltak éppen, vagy mit csináltak, amikor ezt vagy azt a vezetőt megölték. Dan Rather amerikai újságíró például így írt a Kennedy-gyilkosságról: arról „száz éve múlva, ezer év múlva is beszélni fognak”.

Annyi nyilván leszögezhető, hogy a híres merényletek jelentősen megváltoztathatják a történelem menetét, dezintegráló hatást gyakorolva a korábban akár stabil politikai rendszerekre, egyrészről a szélsőséges álláspontok erősítésével, másrészről hatalmi vákum generálásával, végül pedig a társadalmi zaklatottság érzésének erősítésével (utóbbi volna a terroristák célja is általában). Egy erőszakos úton kicsikart, hirtelen „vezetői változás” kisiklathatja a stabil építkezést, új mederbe terelheti a politikát, és átalakíthatja egy ország, egy nemzet, vagy akár a világ politikájának irányát.