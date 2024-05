Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Nagyon szórakoztató az erőlködés, amiben most utólag próbálják úgy beállítani, mintha ne lettem volna az orosz metrófelújítás ellen. Hahó, engem ezért rúgtak ki a BKK éléről, mert ellene voltam – ezt még Tarlós is elismerte 2017-ben az Index akkori, az ügyben történt orosz titkosszolgálati kavarásokat feltáró cikkében. A volt főpolgármester az ATV-ben még néhány héttel ezelőtt is megerősítette, hogy az új metrókocsik beszerzését támogattam az ő emlékei szerint is.

A legviccesebb persze most az a vád, hogy megszavaztam azt, hogy »megismertem« az ügyben a »BKK kockázatjelentését« – erről ír ma a cikk és ebből lettek címek az online sajtóban. Tudjátok ki volt ekkoriban a BKK vezérigazgatója? Elárulom: én. Az lenne nagy szenzáció, ha nem szavaztam volna meg, hogy »megismertem« a jelentést, amiben épp a metrófelújítás körüli kockázatokat jelezte az akkoriban általam vezetett BKK.

Az orosz metrófelújítási beszerzés összes érdemi döntése 2015-ben történt, amikor rég nem voltam már a BKK vagy a BKV vezetője. Az oroszok győzelméhez vezető, klíma nélküli metrófelújításra szóló közbeszerzést megindító határozatot sem szavaztam meg (439/2014. sz. BKV IG határozat), ezt is nyugodtan le lehet ellenőrizni. A közbeszerzési dokumentumokat nem rajtam kell keresnie a Magyar Narancsnak, hisz nem hoztam haza hivatalos dokumentumokat, ezekkel a BKV rendelkezik, ahonnan láthatóan szelektíven és direkt hamis keretezéssel szivárogtat épp a városvezetés.”