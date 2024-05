Felhőszakadás és zivatar miatt több vármegyére is kiadták a riasztást – mutatjuk a részleteket!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Szerdán folytatódik a változékony idő, zivatarok és erős szél zavarhatja meg a naposabb időszakokat. A keddi, javarészt dunántúli zivatarokat követően szerdán még több helyen, leginkább a déli tájakon számíthatunk majd csapadékra. A felhőképződés főként a déli, délkeleti országrészben lesz erőteljesebb. Itt záporok, zivatarok, helyenként heves felhőszakadás is kialakulhat – írta meg a HungaroMet.

Szerdán a nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul majd.

A szerdai napra várható zivatarok miatt több vármegyére, így Baranyára, Békésre, Bács-Kiskunra, Csongrád-Csanádra, Hajdú-Biharra, Tolnára, valamint Somogyra is kiadták a figyelmeztető jelzést. A felhőszakadások esetén akár 15-25 milliméternyi csapadékra is készülhetünk. Emellett kettős fronthatásra is számíthatunk, a meleg- és hidegfrontra érzékenyek egyaránt fejfájást, ízületi panaszokat, vérnyomásingadozást és szédülést tapasztalhatnak.

A naposabb országrészekben a kora délutáni órákig megemelkedhet az uv-sugárzás, akár a 6-os fokozatot is elérheti, ami már erősnek számít, és gyors leégést okozhat. A hét második felében várhatóan már megnyugszik a légkör, több napsütésre számíthatunk majd. A nappali felmelegedés fokozatosan növekszik majd, ám csak néhány fokkal lesz melegebb a hétvégére.

***