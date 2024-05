Célpont: Hagyó és Hunwald szelleme újra kísért a baloldal fővárosi listáján (VIDEÓ)

Az összeállításban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy

a Gyurcsány-korszakot hozná vissza a közgyűlésbe a baloldal listája.

Például feltűnik a Hagyó Miklós-féle nokiás dobozok emléke, de a Hunwald György fémjelezte időszak is. Közben Gyurcsány Ferenc végleg leuralta a szocialistákat és a Párbeszédet is – hívta fel a figyelmet a műsorvezető, Futó Boglárka.

Kommunikációs hadviselés alakult ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávidék között

Méhész András riporter ezután ismertette, kik kerülhetnek be a baloldal listájáról a közgyűlésbe. Mint ismert, első helyen a jelenlegi főpolgármester, az MSZP-DK-Párbeszéd választási szövetség közös jelöltje, Karácsony Gergely áll. „Őt követi a mindig, mindenhol kapcsolatokat látó, az MSZP-ből a DK-ba igazolt Szaniszló Sándor.” Utána következik a főpolgármester-helyettes Tüttő Kata, aki az MSZP EP-listájának a vezetője. A negyedik a Párbeszéd társelnöke Barabás Richárd, majd a Momentumból kiugrott, és a DK fővárosi frakciójába átülő Déri Tibor következik.

De a zuglói polgármester, Horváth Csaba is ott van a listán. Horváth személye azért is érdekes jelenleg, mert részben miatta is alakult ki kommunikációs hadviselés Karácsony Gergely és Vitézy Dávidék között. A főpolgármester ugyanis támadni kezdte kihívójának listáját, azzal a felkiáltással, hogy „lobbistáknak nincs helye a közgyűlésben”, és

felszólította Vitézyéket, hogy húzzák le a listájukról Hutiray Borbálát, egy közösségi automegosztó vezérigazgatóját

– sorolták a műsorban.

Vitézy: A Karácsonyra szavaz, az arra szavaz hogy a Hagyó által fémjelzett bűnszervezet újra visszaköltözzön a Városházára

Karácsony egyik kihívója, Vitézy Dávid is kifejtette a baloldali közös listáról a véleményét a Célpontnak. „Ezen a közös listán azt látjuk, hogy olyan politikusokat találunk meg, mint például Hagyó Miklós szocialista, elítélt főpolgármester-helyettes – aki a BKV körüli korrupciós gépezetnek a feje volt – volt kabinetfőnökét.”

A volt BKV-vezér azt is megjegyezte, „a Karácsony által vezetett lista lényegében a múlt listája. Annak a fajta szocialista Városházának a listája, amely 2006 és 2010 között már vezette Budapestet. Hagyó Miklós és az ő büntetőügyei, Horváth Csaba és a körülötte lévő büntetőügyek fémjelzik Karácsony Gergely listáját”.

Aki Karácsony Gergelyre szavaz, az arra szavaz hogy a Hagyó Miklós által fémjelzett korrupciós bűnszervezet újra visszaköltözzön a Városházára”

– szögezte le az LMP főpolgármester-jelöltje.

Karácsonyt támogatja, de önálló listát állított a Momentum

A Célpontban arra is kitértek, hogy bár Karácsony Gergelyt támogatják, önálló listát állítottak a momentumosok, melyet Donáth Anna vezet. A listán befutó helyet kapott a „kipróbált polgármester”, Soproni Tamás is. S a jelenlegi főpolgármester-helyettes Kerpel-Fronius Gábor is befért az első négybe.