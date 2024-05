„Az a szuperképessége, hogy meggondolta magát” – Magyar Péter ezúttal Ceglédi Zoltánnál verte ki a biztosítékot

Ahogy a politikai elemző fogalmaz:

De a jó életbe már, ha ennek az embernek az a szuperképessége az erre fogékony ellenzéki közvélemény szemében, hogy meggondolta magát, akkor legalább azt ismerjük már el, hogy korábban nem neki volt igaza.

Ceglédi álságosnak tartja, mikor Magyar Péter azt gondolja, hogy egykor, a „NER kiszolgálójaként”, illetve most, ellenzékiként is igaza van, amikor a baloldali pártokat kritizálja. Morálisan elfogadhatatlannak tartja, hogy a „kiábrándult” Magyar veszi a bátorságot és azokat támadja, akik akkor is az Orbán-rendszer ellen küzdöttek, mikor ő különböző állásokat és pozíciókat töltött be a NER gazdasági holdudvarában.

Ha azt ünnepeljük, hogy kiábrándult, akkor nem állíthatjuk azt, hogy ő soha nem is volt beábrándulva.

– jegyzi meg ezen a ponton Ceglédi.

A politikai elemző olyan ellenpéldákat is említ, akik – miután kiábrándultak az Orbán-rendszerből – részben el tudták ismerni, hogy akkor sem volt „minden oké”, amikor ott voltak és most képesek arra, hogy önkritikát gyakoroljanak.

Végül Ceglédi igyekszik tisztába tenni a szerinte alapvető morális elvárásokat: „Félreértés ne essék: nem Magyar Péter dedikált bűne 14 év kormányzásának minden negatív hordaléka. De basszus, miféle Új Múlt íródik épp, ahol már akkor is neki volt igaza, és a NER ellen küzdők a fideszesek, amikor ő jogi igazgatóként és igazgatósági tagként és felügyelőbizottsági tagként és tököm tudja, hányféle káderállásban zselézte a sünikét a fejére, míg emezeket épp könnygázzal fújták le.”

Mindezek után a kérdés az, hogy vajon Magyar Péter – aki ugyanazt mondja, mint az ellenzék színe-java – mikor lesz hajlandó arra, hogy beismerje: részben ő is része volt annak a politikának, amit most előszeretettel támad.