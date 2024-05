Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Ezeket a teljesen fölösleges, visszamenőleges hatályú legendagyártásokat nem értem. Hogy tudniillik aki, most figyelj, MEGGONDOLTA MAGÁT, azt annyira meg akarja szeretni az ellenzéki közvélemény, hogy azonnal ott tartunk, hogy akkor is igaza volt, amikor nem volt igaza. A lószart, mama. Például Simicska Lajos és a sajtója 2015 előtt egy orbánista propaganda-világot építettek, ugye? Ha igaz minden, amit ma hirdetnek, akkor azt is be kell vállalni, hogy a G-nap előtt nem volt igazuk. Ezt egy roppant becsületes részük meg is teszi, pl. Dévényi István önkritikája ebben példaértékű.

A mai aspektusból nézve ők nem a jó térfélen voltak, és tök fölösleges mások részéről meg eltaknyolni, hogy de bezzeg akkor még nem is volt ilyen a Fidesz. Ugyanígy Magyar Péternek a 2017-es NOlimpia idején, ha ma komolyan veszem a mai szavait, akkor nem_volt_igaza. Ha azt ünnepeljük, hogy »kiábrándult«, akkor nem állíthatjuk azt, hogy ő soha nem is volt »beábrándulva«.

Amikor ezek a lelkes lányok és fiúk a népszavazásra gyűjtöttek, akkor Magyar kiemelt fizetést húzott a NER-től, és még mai bevallása szerint is rühellte, rühelli ezeket a fiatalokat. Azokat, akik népszavazást akartak. Sőt, ha már itt tartunk, akkor is NER-káder volt, mikor az általa nemrég megtaposott, férjestül lefideszesezett Baranyi Krisztina szinte egymagában, csak egy videós újságíróval az oldalán küzdött a ferencvárosi fideszes maffia ellen.

Pláne fideszes volt Magyar, mikor bő tíz éve az általa szintén földbe gyalázott Hadházy harcolt a trafikmutyi ellen – és ő nem a szomorú Hadházynét vette fel a családi asztalnál, hanem a mutyit magát. De Magyar még akkor is fideszes volt, amikor a 18 éves Pankotai Lilire támadt a teljes kormánysajtó – és ezt a Lilit pattintotta le nemrég roppant kellemetlen stílusban, amikor pedig érte és vele akart tüntetni az AKG-s aktivistalány.

Félreértés ne essék: nem Magyar Péter dedikált bűne 14 év kormányzásának minden negatív hordaléka. De basszus, miféle Új Múlt íródik épp, ahol már akkor is neki volt igaza, és a NER ellen küzdők a fideszesek, amikor ő jogi igazgatóként és igazgatósági tagként és felügyelőbizottsági tagként és tököm tudja, hányféle káderállásban zselézte a sünikét a fejére, míg emezeket épp könnygázzal fújták le. Lehet itt MSZP-zni, de nem láttam Nyakó István mellett kiállni, mikor azt focihuligánok vették körbe szintén egy népszavazási ügyben, nem láttam Komjáthi mellett, mikor annak lába törött a Kossuth téren a rabszolgatörvény ellen tüntetve. Lehet DK-zni meg momentumozni, de jelenleg Varjú Lászlót meg Fekete-Győr Andrást akarják kiszórni a parlamentből, mert ők nem féltek odaállni Magyar akkori elvtársainak verőemberei elé sem.

Még egyszer: tök oké, hogy Magyar Péter meggondolta magát. Azt is elfogadtam már, hogy pusztán azzal, hogy »csak« 18 évig fizette őt a Fidesz és környéke, és »már« idén márciustól nem (ugye?), már ezzel ott tartunk, hogy ő mindig is fasza volt, engem meg minden eszement ellenzéki influenszer meg sajtómunkás szerint a Fidesz fizet, csak mert nem nyalok emide se. Mindegy. De a jó életbe már, ha ennek az embernek az a szuperképessége az erre fogékony ellenzéki közvélemény szemében, hogy MEGGONDOLTA MAGÁT, akkor legalább azt ismerjük már el, hogy korábban nem neki volt igaza. A fene egye már meg.”