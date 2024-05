A Telex aggodalommal telve jelenti: az MSZP nem tudott lepacsizni Pikóval, ráindulnak Józsefvárosban, amúgy meg Fidesz

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

„Elindul Pikó András és az ellenzéki összefogás jelöltjeivel szemben az MSZP Józsefvárosban” – szúrta ki a párt szerda esti bejelentését a Telex. Mint a lap felidézi:

„Józsefvárosban 2019-ben minimális különbséggel választották polgármesternek az ellenzéki pártok által támogatott” Pikó Andrást.

Az MSZP várta, hogy „győz a józan ész”

Az MSZP közlése szerint ők az utolsó pillanatig várták, hogy „győz a józan ész, és Pikó András nem akarja kiszorítani” a szerintük már „bizonyított” politikusokat a testületből.

Kunhalmiék úgy vélték továbbá, hogy egy képviselőjelölttel semmilyen beleszólásuk nem lenne az önkormányzat életébe, ezért Pikóék ajánlatát nem fogadhatják el, így külön indulnak el a választáson. Mint a párt írta: „az MSZP nem hagyja cserben a szavazóit Józsefvárosban sem, hiszen a párt olyanokat is képvisel a testületben, akiknek a hangját más pártok nem hallják meg.

Egy politikai pártnak a választásokon el kell indulnia, különben tömegek maradnak képviselet nélkül”

– érvelt az MSZP.

A Telex aggódik?

Mint kapcsolódó cikkében a Telex rámutat, szerintük „az MSZP indulásának azért van nagy jelentősége, mert 2019-ben sok egyéni választókerületben néhány tucat szavazaton múlt, hogy nyertek az ellenzéki jelöltek. Most az MSZP mellett a Szolidaritás is mindenhol jelöltet állít az ellenzéki összefogással szemben, így az egyéni körzeteket és a polgármesteri pozíciót is nagyobb eséllyel szerezheti vissza a Fidesz” – írják.