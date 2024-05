A Suzuki a legnépszerűbb, az elektromos autókra egyre kisebb a kereslet

Nyitókép: Daniel Pier / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Bár a koronavírus-járvány, a globális chiphiány, valamint a bő két éve kirobbant orosz-ukrán háború alaposan megtépázta az autóipart, most úgy látszik, az idei évre kezdi összeszedni magát a piac, ez meg is látszik az adatokon. Már a tavaly év végi adatok is bizakodásra okot adók voltak, mostanra egyértelművé vált, kilőttek az autóeladások. A Datahouse adatai szerint idén áprilisban 10 402 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 21 százalékos növekedés a tavalyi adatokhoz képest.

Kiemelték, hogy a hirdetők kínálatában 10-15 százalékos csökkenés tapasztalható a rendelhető és készleten lévő új autók átlagárai is, ami nagyban hozzájárult az újautó-piac ugrásszerű növekedéséhez is.

Minden adott az autóvásárláshoz

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke a Mandinernek elmondta, a pozitív adatok mögött több tényező áll, a gazdasági helyzet javulása csak részben fedi az új autó eladások számának növekedését. Mint fogalmazott, az idei többletértékesítésnek az egész szakma örül, ráfértek már a szektorra a kedvező számok. A szakember kijelentette, az elmúlt évben számos elhalasztott autóeladás volt, folyamatosan maradtak el a járműcserék, ugyanis kedvezőtlen volt a kamatkörnyezet a vásárlók számára.

Az új autók 95 százalékát cégek vásárolják vagy lízingelik. Ha megnézzük a számokat, volt olyan időszak tavaly, amikor a cégeknél az autócsere esetén ugyanaz a modell, ugyanazzal a felszereltséggel ugyanolyan áron volt, mint az azt megelőző évben, ugyanakkor a havi bérleti díj akár 70 százalékkal is több volt”

– fogalmazott Knezsik István.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A szakember szerint sok cég, amelyik korábban rendszeres időközönként, akár évente lecserélte az autóparkjának egészét vagy egy részét, inkább ezt a lépést elhalasztotta, hogy a régebbi, kedvezőbb lízingkonstrukcióban maradjon benne. Mint mondta, idénre eljött az a pillanat, amikor már olyan jó lett a kamatkörnyezet, hogy a cégek ismét frissíteni kezdték flottáikat, ezzel is magyarázható, hogy felpörgött a piac.

Azt azért fontos látni, hogy az autók túlhasználása, a túlfutás is pénzbe kerül, mert a megtett kilométerekkel az autó értéke is csökken, amit valakinek ki kell fizetnie”

– tette hozzá Knezsik István, majd úgy folytatta, a személygépkocsi-piac a januártól áprilisig tartó időszakban a tavalyi, ugyanezen időszakban mért adatokhoz képest több mint tíz százalékkal nőtt. A kishaszongépjárművek piaca még nagyobb növekedést mutat, az Autós Nagykoalíció elnöke azt mondta, ott 22 százalékkal nőtt az eladások száma.

Még mindig népszerűek a SUV-ok

Az elmúlt bő tíz évben teljesen felborította a piacot a SUV-ok, azaz a városi terepjárók megjelenése és széleskörű elterjedése. Knezsik István ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, korábban még a Nissan Juke volt az, amelyet ebbe a kategóriába soroltak, ezek az autók azért is lettek ennyire népszerűek, mert a magasított kialakítás miatt a sofőr jobban átlátja a forgalmat, így biztonságosabb vele a közlekedés.

Mint a szakember fogalmazott, az igazán érdekes kérdéskör, hogy mely gyártók a legnépszerűbbek: a Suzukiból adták el áprilisig a legtöbbet, megelőzték a Toyoták eladását, a harmadik legnépszerűbb gyártó pedig a Skoda.

Knezsik István szerint nem véletlen, hogy ezekből az autókból adják el a legtöbbet, ugyanis hazánkban az egyik elsődleges szempont a vásárlásnál az ár-érték arány. Mint mondta, az új autók ára számos tételt tartalmaz, beleértve az Európai Unió CO2-bírságától kezdve az árfolyamon keresztül a különböző adótételeket.

Ha egy autónak a tényleges bekerülési árát nézzük, bizony könnyen meglepődnénk”

– tette hozzá.

Az Autós Nagykoalíció elnöke szerint érdemes nézni, milyen akciók vannak az új autókra, a legnépszerűbb Suzuki-Toyota-Skodánál rendszeresen adnak kedvezményeket, amelyekkel maguk mellé tudják szegezni a vásárlókat.

Visszaszorulóban az elektromos autók

A közlekedési szakember lapunk érdeklődésére elárulta, bár nem annyira drámai a helyzet hazánkban, mint mondjuk Németországban vagy egyéb nyugat-európai államokban, de itthon is megmutatkozik a trend, miszerint egyre csökken az érdeklődés az új elektromos autók iránt.

Fotó: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az Autós Nagykoalíció elnöke kijelentette, a nagy visszaesés azért sem gyűrűzött még be olyan jelentősen, mert a vállalkozások számára még mindig elérhető az elektromos autókra vonatkozó állami támogatás.

Knezsik István szerint hazánkban leginkább a háztartások második-harmadik autónak használnak elektromos meghajtású személygépjárműveket és szavai szerint azok, akik már megvásárolták korábban az e-autókat, azok azt sok évig tervezik használni.

A nyilvános adatok rámutatnak, hogy valamilyen úton-módon csökkent az ilyen típusú autók iránti kereslet”

– jegyezte meg.