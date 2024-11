Megvan az első sztár, aki tényleg kivándorol Amerikából Trump miatt

Nyitókép: HUBERT BOESL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Yahoo értesülése szerint, a homoszexuális műsorvezető, Ellen DeGeneres és felesége végleg elhagyták az Egyesült Államokat, és Angliában kezdtek új életet. Egy, az egykori műsorvezetőhöz közel álló személy szerint a döntésük elsődleges oka Donald Trump újraválasztása volt. A pár jelenleg az angliai Cotswoldsban telepedett le, a Montecitóban található luxusotthonukat pedig eladásra kínálták.

DeGeneres állítólag már meg is kezdte a ház eladását, amely körülbelül 90 percre található Los Angelestől és 2019 óta a pár elsődleges lakóhelyéül szolgált. Bár az ingatlan jövőbeli sorsa még bizonytalan, a hírek szerint további dél-kaliforniai tulajdonaik sorsáról még nem született döntés. A családot képviselő Riskin Partners nevű ingatlancég nem kívánta kommentálni az eseményeket.

A döntés mögött ugyan Trump újraválasztása állt, DeGeneres a friss kezdetet egyfajta szükségszerűségként is értékeli. A színfalak mögötti „toxikus munkahelyi kultúra” miatt az „Ellen” show 2022-es botránya óta nem igazán tért vissza a showbiznisz világába. Stand-up műsorában, a Netflixen megjelent Four Your Approval-ban humorosan mesélt az elmúlt évekről és a változásokról.

Úgy döntöttem, hogy kertészkedni fogok. Csirkéket kaptam

– mondta DeGeneres, aki egyenesen kijelentette, hogy „kirúgták a showbizniszből.”

