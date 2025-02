„Furcsa lenne” – Kerkez átigazolását elemezve rájöttek, hogy van egy kis bökkenő (VIDEÓ)

Hetek, hónapok óta állandó témát ad Kerkez Milos esetleges átigazolása. Több, nagynevű csapattal is szóba hozták a baloldali védőt, akit a híresztelések szerint a Manchester United és a Liverpool is szívesen látna a soraiban. Konkrétumokról nem hallani továbbra sem, ugyanakkor egy szakértő most új megvilágításba helyezte a kialakult helyzetet.

Erősödik a Bournemouth

„Ha a számokat nézzük, semmi nem mutatja azt, hogy égető szükségük lenne eladásokra.

A Premier League-től olyan bónuszpénzre számíthat a szereplése után, ami lökést adhat a klubnak, hogy egyben tartsa a gárdát.

Bournemouth megérdemelné, remek futballt játszik a csapata. Furcsa lenne, ha ezek után eladná a legjobbjait” – fogalmazott a Football Insider podcastjének szakértőjeként ezúttal az Everton korábbi igazgatója, Keith Wyness, akit a Nemzeti Sport idézett.

Azaz, az angol bajnokság ötödik helyén álló Cseresznyések kiváló szereplése pénzt hozhat a konyhára, és nem kell értékesítenie legjobbjait a klubnak. Tavaly nyáron Dominic Solanke játékjogát hatalmas összegért, több mint 64 millió fontért megvette a Tottenham Hotspur. Az angol válogatottba is bekerült csatár sérüléséig 11 góllal és 6 gólpasszal segítette a londoniakat. Ha a Bournemouth elöljárói osztják Wyness logikáját, idén nem lesz kiárusítás, azaz Antoine Semenyo (9 gól, 5 gólpassz a szezonban), Justin Kluivert (12 gól, 6 gólpassz) és Kerkez Milos is maradhat. Főképp, ha a Bajnokok Ligájába is bejutna a csapat...