Végre megkérdezték a Liverpool edzőjét Kerkezről – ezt mondta Arne Slot

Kerkez egész pályás sprintje vezetett például David Brooks – minimális les miatt érvénytelenített – góljához, és a FotMob adatai szerint ő szerezte a legtöbb (5) labdát a meccsen.

A lefújást követő sajtótájékoztatón egy riporter megkérdezte Arne Slotot, a Liverpool menedzserét arról, hogy tényleg szeretnék-e szerződtetni a Cseresznyések magyar válogatott védőjét. „Nem hiszem, hogy az én dolgom beszélni arról, hogy mely játékosok iránt érdeklődünk, beleértve a Bournemouth labdarúgóit” – válaszolt a holland tréner.

„Ő jelenleg a Bournemouth labdarúgója, remek idénye van, ahogy jó néhány másik játékosnak is. Ez valószínűleg azt jelzi, hogy milyen kiváló edzőjük van, és milyen kiváló sportigazgatójuk volt – és talán van most is, nem tudom a jelenlegi kollégájuk hogyan teljesít” – fogalmazott Slot arra utalva, hogy Richard Hughes, a Liverpool jelenlegi sportigazgatója tavaly még a Bournemouth-nál dolgozott.