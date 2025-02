Kerkezből kulcsembert, a kiscsapatból nagyot faragott a spanyol sikeredző – megszakad-e a Bournemouth kiváló sorozata a Liverpool ellen?

A Bournemouth zseniálisan játssza a hibrid letámadást és jól alkalmazza a 4-4-2-es és a 4-1-3-2-es formációt is. Ezek az elemek már a Rayo Vallecanónál is megfigyelhetőek voltak Iraolánál, az elképzeléseit pedig egy az egyben magával hozta Angliába is.

A már említett, nagyszerűen felépített kiválasztórendszernek köszönhetően olyan feltörekvő, fiatal játékosokat igazolnak, akik gyorsan alkalmazkodnak Iraola elvárásaihoz. Remek példa erre a 19 évesen aláíró, kulcsposzton bizonyító Kerkez Milos mellett a 20 esztendős korában szerződtetett ukrán Ilya Zabarnyi, aki a szereléseivel emelkedik ki a mezőnyből, és a PL vonatkozó ranglistáján például az ötödik, valamint a 24 éves korában a Leedstől elszipkázott amerikai Tyler Adams – mindegyikük meghatározó játékos a bravúrokat halmozó gárdában. A tengerentúli csillag a megnyert párharcok, illetve a szerelések tekintetében is a legjobbak között van a ligában, nem véletlenül várták tűkön ülve az októberi visszatérését az elhúzódó hátsérülése után. Játékának nem csak Bournemouth-ban, az egész Premier League-ben a csodájára járnak. Nincs tehát rá garancia, hogy az említettek innen vonulnak majd vissza...