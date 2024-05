A fejünk is belefájdul, ha megpróbáljuk megérteni, mi történik a zuglói baloldalon

Rózsa András, az önálló momentumos listához szükséges harmadik jelölt

Mivel a Momentum ragaszkodott hozzá, hogy önálló fővárosi listát állítson, szükségük volt három önálló polgármesterjelöltre is a szabályok értelmében. Egyikük Soproni Tamás lett, Terézváros jelenlegi polgármestere. Az ő személye körül nem bontakozott ki különösebben észlelhető vita a baloldalon, a nagy összefogó konglomerátum nem is indít ellene közös jelöltet és a plakátjain a DK, a Párbeszéd és az LMP is ott van, az MSZP viszont hiányzik, ráadásul a szocialisták önálló jelölteket indítanak a körzetekben. Szintén önálló momentumos polgármesterjelölt Gergely Bálint Rákosmentén. Róla nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az esélytelenk nyugalmával indul, hiszen öt éve a kormánypárti Horváth Tamás ötven százalék feletti eredményt ért el, a polgármesternek ráadásul egy másik baloldali kihívója is akad, Lukozcki Károly személyében, aki az MSZP, a DK, Jobbik, az LMP és a Párbeszéd jelölésével indul. Az egyetlen hely, ahol a Momentum egyéni jelöltjét ráindította a regnáló baloldali polgármesterre, az Zugló. Nagy felzúdulást is keltett az MSZP részéről, hogy a momentumos Rózsa András is ringbe szállt Horváth Csaba ellen. Az viszont kérdéses, hogy mi változna a kerületben, ha Rózsa a szétszórt szavazatok ellenére is nyerne, hiszen nagyjából ugyanolyan baloldali koalíciót kellene egyben tartania, mint Horváth Csabának az elmúlt öt évben, tehát Gyurcsány Ferenc embereit és a régi szocialistákat is ugyanúgy be kellene vennie a buliba, ha nem akarna béna kacsává válni a polgármesteri székben