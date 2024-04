Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

„Végérvényesen kiderült, hogy a baloldalon még mindig Gyurcsány Ferenc a főnök.

Hozzá igazodnak, hozzá gravitálnak a kisebb pártok. A DK pedig most már ténylegesen is elkezdte megvalósítani a Gyurcsány által sokat emlegetett egységes baloldali pártot. Innentől kezdve a Momentumnak és egyéb kisebb pártoknak még nehezebb dolguk lesz Gyurcsány ellenében politizálni. A bukott miniszterelnöknek ellenben a jelenleginél is nagyobb mozgástere lesz arra, hogy neki kedvező módon alakítsa a 2026 előtti tárgyalásokat.

Persze a jelenlegi helyzet, és ami felé a baloldal halad, nem ismeretlen. 2010 előtt ugyanis már létezett egy egységes baloldali párt, amelyet MSZP-nek hívtak, és ott volt a liberális szatellitpártja SZDSZ néven.

Azt a politikai konstellációt éppen Gyurcsány Ferenc zúzta szét, és most elérkezettnek látta az idő arra, hogy visszarepítsen minket a kétezres évekbe.

Már ha kérünk belőle. Mert a budapesti városvezetés tökéletesen mutatja, hogy ugyanazokkal a reflexekkel irányítanak, mint 2010 előtt. Hangzatos szavak és nulla cselekvés. Korrupció és csődbe vitt költségvetés. Nekünk, választóknak pedig a döntés csupán annyi, hogy akarjuk-e, hogy a 2010 előtti világ visszatérjen?”