Oroszország elzárta a gázcsapokat – ezzel jár a Nyugat előtt Magyarország

Állami, egyetemi és vállalati ökoszisztéma

A pódiumbeszélgetés során természetesen szóba került az akkumulátorgyárak ügye is, amire az államtitkár azt mondta, az autógyárak oda költöznek, ahol az akkumulátorgyárak működnek, így tudatos politikai cél volt, hogy mindkettő Magyarországon telepedjen le.

Azt a szakértők is hangsúlyozták, hogy a szabályozás a világ egyik legszigorúbbja, Litkei Máté pedig kiemelte,

mivel Magyarországon ez a téma a politikai térbe sodródott, a kormány a leginkább érdekelt abban, hogy ezeket a szabályokat betartassa, hiszen nem lehet eltitkolni a levegő-, víz- és talajszennyezést sem.

A főtanácsadó hozzátette, geopolitikailag is fontos, hogy Magyarország kis országként jól szerepeljen ebben az éles versenyben, hiszen hazánk a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjaként az egész régió megszervezésében is szerepet vállalhat. Az ideérkező új technológiák pedig segíthetik azoknak az állami, egyetemi és vállalati ökoszisztémáknak a kialakulását, amelyek a gyártókapacitásokra ráépülő kutatás-fejlesztést és ezen keresztül a magas hozzáadott értéket előállítani képes magyar tudásbázist is megalkotják.