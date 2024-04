Meghívta Ferenc pápa Sulyok Tamást a Vatikánba

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A Mandiner információi szerint csütörtökön találkozik Sulyok Tamás Ferenc pápával. A bő egy hónappal ezelőtt hivatalosan is beiktatott köztársasági elnök mellett a Szentatya kihallgatáson fogadja a Nemzeti Zarándoklat zarándokait is. A Mandiner információit a katolikus egyház és a Sándor-palota is megerősítette. Úgy tudjuk, hogy a magyar köztársasági elnök a pápai audiencián feleségével, Zsuzsanna asszonnyal és gyermekeikkel lesz jelen.

A magyar nemzeti zarándoklatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hirdette meg köszönetként Ferenc pápa tavaly április 28-30. között Budapesten tett apostoli látogatásáért. Utoljára magyar államfő tavaly nyáron járt Ferenc pápánál, Novák Katalin augusztus 25-én találkozott Ferenc pápával, aki négyszemközti audiencián fogadta a magyar államfőt.