Nincs olyan, hogy multikulturális társadalom – hiába akarja elhitetni veled a nyitottság-tolerancia-sokszínűség hármas jelszava alatt hajózó baloldali kulturális elit. Nem mondhatsz egyszerre igent is meg nemet is. Nem lehetsz kicsit ez és kicsit az is- az, hogy olyat is tolerálsz, ami szembemegy az erkölcseiddel csak a szellemi restség és fizikai gyávaság; az ilyen társadalom,

fix pontok híján csak sodródik és végül megsemmisül.

A bevándoroltatást ezért be kell fejezni és világosan le kell fektetni a határokat – ehhez viszont gondolni kell valamit a világról. Ehhez jó. Már kipróbált alap a keresztény eszméken nyugvó európai kultúra, a nemzetállam és a hagyományos család. Ezek működtek, amit a helyükre készülnek tenni az meg a »kísérleti szakban« láthatóan nem működik. Júniusban erről döntünk.”