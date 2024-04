„Ha balra fordulsz, gyorsan eltévedsz!” – itt vannak a legütősebb reakciók Magyar Péter tüntetésére

A tüntetés egyik emlékezetes pillanata az volt, hogy Magyar Péter eltévedt a saját tüntetésén – rossz utcába vezette ugyanis a követőit. Ezen kicsit be is pöccent, nemtetszésének pedig hangot is adott.

Rossz utcán jöttünk be, ki az a hü...”

– mondta, majd gyorsan elfojtotta a hülye végét, hiszen rájött, a saját Facebook-oldalán hallják, amit mond.

Erre a tévedésre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált közösségi oldalán.

Úgy fogalmazott: