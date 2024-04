Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Dübörög a választási kampány. Ilyenkor megszokott, hogy minden közvélemény-kutató cég közöl tájékoztató jellegű adatokat arról, hogy melyik politikai formációnak éppen milyen a támogatottsága a választók körében. Ezeket a kutatásokat érdemes ilyenkor bizonyos távolságtartással fogadni, mert a közvélemény-kutató cégek hajlamosak a kampány során készült tényleges mérési eredmények nem minden szeletét feltárni, illetve olyan kontextusba helyezni az adathalmazt, hogy az a saját politikai körüknek hasznot termeljen.

És most nagyon finoman fogalmaztam meg a lényeget. Nemrég hozták nyilvánosságra például a Závecz felmérését, amely a baloldal számára hízelgő adatsort tartalmazott. Nem is maradt el a reakció, az összes balos portál öles betűkkel hozta, Gyurcsány is azonnal megjelent, és a DK felemelkedését és persze a kormány bukását vizionálta posztjában:

»Rendre jelennek meg közvélemény-kutatási adatok. Ilyenek, meg olyanok. Az elég világos, hogy a Fidesz lejtmenetben van. Nekünk nyilván biztató, ha a mi hármas szövetségünket 26 százalékra mérik, mint most a Závecz, ami hat EP-mandátumot is eredményezne (…)«”

***