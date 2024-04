Ganxsta Zolee: Engem annyira nem érdekel a politika, hogy sose tudom, kik a miniszterek

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ganxsta Zolee, azaz Zana Zoltán rapper jövő év elején jubileumi nagykoncertre készül a Kartellel az együttes 30. születésnapja alkalmából. Ennek apropóján interjút adott a hvg-nek, amelyben az alkoholizmusa és a politikához való viszonya is szóba került.

Az alkoholizmusról

„Borzasztó. Abból nem tudok kinőni. De az a baj, hogy az ital nélkül szar az élet, úgy én unatkozom. Nem is mondom, hogy nem vagyok az (alkoholista – a szerk.). Az a baj, hogy én otthon is lehúzok három-négy-öt sört minden este. Rövidet egyáltalán nem iszom, azt buliban se. De az a három-négy-öt sör buliban azért inkább legyen tíz-tizenöt. Csoda, hogy nincs hatalmas belem, pedig nehéz tartani a jó formát, néha lusta az ember lemenni edzeni. Nagyon nehéz munka ez, gyerekek!” – mondta Ganxsta, majd hozzátette:

„Nem mondom, hogy mindig jól érzem magam, de azért 80 százalékban igen.

Nem azt mondom, hogy boldog vagyok: ne keverje senki, hogy az ember jól érzi magát vagy boldog. Boldog egyáltalán nem vagyok, de az nem attól van, hogy iszom vagy nem iszom.

Nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. Ilyenkor már leállni veszélyesebb, hát becsapod a szervezeted!” – hangsúlyozta a rapper.

A politikai korrektségről

„Én vagyok az országban az egyetlen, aki egyáltalán nem figyel erre, sőt, direkt ki akarom baszni a biztosítékot. Még a legutolsó lemezemre is feltettem, hogy nigger, cigány, kurva, zsidó – minden. Direkt. Amellett, hogy leszögezem, nem vagyok se rasszista, se nőgyűlölő, se semmi, csak szeretem nevén nevezni a dolgokat, és utálom, hogy már ez is bántó. Kembe Sorelnek mondtam a múltkor, hogy »Na mi van már, niggerem?« Mindenki megdermedt a forgatáson, csak ő röhögött rajta, »Te hülye paraszt fehér ültetvényes! Gyere már ide, tesó!« Csak néztek, hogy na most mi van. Közben meg én lennék az első, aki ugranék mellé harcolni, ha igazi fajgyűlölők megtalálnák” – mondta a zenész.

„A nő ugyanannyit ér, mint én, persze, de attól még tök jó szórakozni egymással. Rühellem ezt az álszent, seggfej világot, ami felé tartunk. Közben meg egyre aljasabb mindenki, de a felszín szépen el van csiszolva. Bent meg minden rohad. Ez így nagyon nincs rendjén.

Úgyhogy én direkt szembemegyek mindenféle pc-törekvéssel, és imádom nézni a döbbent arcokat. Kicsit át kéne gondolni, tényleg kárt okoz-e, amit betiltottak, de a birkák nem szeretnek gondolkodni, csak beállni a sorba.

Nem gondolom, hogy én károkat okozok ezzel, csak felhívom a figyelmet arra, hogy nem kell mindent elhinni, amit bele akarnak tuszkolni a fejünkbe” – jelentette ki.

A politizálásról

„Engem annyira nem érdekel a politika, hogy sose tudom, kik a miniszterek. Az Atlético de Madrid jobbhátvédjét azonnal mondom, még azt is, ki a csere, de a politika teljesen hidegen hagy. Ha egy társaságban elkezdenek politikáról vitatkozni, úgy érzem magam, mint egy óvodás a bácsik között, pedig általában én vagyok a legidősebb” – tette hozzá Ganxsta Zolee.