„Elképzelhetetlen lenne, hogy én a feleségemről bármilyen hangfelvételt készítsek” – Rákay Philip a Telexnél járt

Nyitókép: Mandiner

Rákay Philip, a Most vagy soha! producere a Telexnél járt, ahol a portál munkatársa számos érdekes témáról beszélt vele. Természetesen szóba került a Most vagy soha!, aminél a nézőszámok és a diákok is említésre kerültek. A nézőszámot érintő kérdésre Rákay Philip így válaszol: „Pont ma két hete mutattuk be, nemcsak Magyarországon, hanem például Erdélyben, Székelyföldön is" kezdi, és úgy folytatja, hogy „és nem tudom a pontos számokat, de valahol ilyen 120-125 ezer környéke lehet a mai nap."

Mi egyetlen iskolaigazgatót vagy tanárt sem fogunk fölhívni, és senkit sem fogunk arra kérni, hogy menjen el és vigye el a gyerekeket.

A diákok kapcsán pedig úgy fogalmaz, hogy „azt gondolom, hogy minden diáknak egyébként ildomos lenne megnéznie ezt a filmet, meg minden magyar történelmi filmet", ezután azzal folytatja „mert hát mégiscsak azért készülnek ezek állami pénzből, hogy átadjunk vele valamit. Nincs az a kultúra Magyarországon, ami sok lenne a diákoknak.” Azonban némi elfogultságot érez, ennek pedig hangot is ad, mikor munkatársai nevében nyilatkozva mondja: „Azt viszont 1400 alkotó ember nevében kikérem magamnak, hogy egyébként baloldali újságírók tényleg azon dolgozzanak, hogy lebeszéljenek embereket arról, hogy megnézzék a filmet.”

Azzal kapcsolatban, hogy a kormányt kritizáló oldal mennyire kaphat támogatást, a producer eképpen gondolkodik: „amikor egy ilyen világban élünk, amikor gyakorlatilag egy világméretű, nyugodtan mondhatom, hogy

globális törekvését látjuk annak, hogy hogyan kell felszámolni az erős, patrióta nemzetállamokat, és azokat fölolvasztani valamiféle ilyen multikulti olvasztótégelyben.”

Eközben kitér a kormányra is azzal, hogy „és az Orbán-kormány 14 éve nagyon erős és kiszámítható vízióval rendelkezve őrizni szeretne egy patrióta világot”, majd folytatja azzal, hogy „akkor én választópolgárként joggal várom el, hogy ezzel az” így magyarázza, meg, „ars poeticával szembe ne menjen például a kultúra támogatás”. Véleménye szerint „Mert az mégis hogy néz ki, hogy állami pénzből valaki pont az ellen dolgozik, amiért egy kormány küzd a világpolitika színpadán.” Végül úgy zárja gondolatait, hogy szerinte a kormány még visszafogott, mivel „én biztos, hogy ebben sokkal keményebb lennék. ”

„Itt értsük meg, hogy világok harca zajlik!”

A média kiegyensúlyozottságával kapcsolatban Rákay Philip felhozza, hogy 2002-ben még például nem volt elterjedve annyira a közösségi média, így szerinte „ma azt mondani, hogy nem lehet eljutni a baloldali véleményeknek az embereknek, az szemenszedett hazugság”. Itt kitér a legnézettebb YouTube-csatornák számaira és a köztévé nézettségére. Azt mondja, hogy „olyan médiazaj csap minket arcon nap, mint nap, hogy nem igaz, hogy nem lehet válogatni.”

Szerintem túlreprezentált a baloldal, továbbra is azt gondolom.”

A Megafon is szóba került, ahogy az is, hogy ő az egyetlen olyan ismert személy, aki névvel és arccal pénzt ad, de ezt érintve sem akar dicsekedni azzal kapcsolatban, hogy családokat és jó ügyeket mennyi pénzzel támogat. Mint mondja, „nem szoktam ezzel kérkedni, bárkit is irritálni összegekkel”. De szerinte ez természetes, mert „csak én legalább 10, de lehet, hogy 15 olyan jobboldali patrióta, ha úgy tetszik vállalkozót, kisebb vagy akár nagyvállalkozót ismerek, akik hozzám hasonlóan rendszeres vagy egyedi összegekkel támogatják a Megafon működését”. Arra a kérdésre, hogy van-e bármiféle összehangolt kormányzati stratégia a Megafon működése és tartalmai mögött, a válasza az, hogy „nem kell, hogy legyen hivatalosan bármiféle összehangoltság, mert olyan szerkesztők meg patrióta véleményformálók dolgoznak ott, akik igenis rezonálnak a kormányzati narratívára”. Mint hozzáteszi:

és képviselnek valamit, egyáltalán nem titkolt módon.”

A köztársasági kegyelem kérdése kapcsán azt mondja, hogy „arról szólhat egy kegyelmi ügy, hogy az élet ugye színes, lehetnek benne mindenféle szociális, egészségügyi, egyéb olyan emberi problémák, amelyek arra vezethetik a köztársasági elnököt, hogy mérlegeljen, hogy egy egyébként bűnös embernek elengedi-e a büntetésének hátralevő részét.” Ami őt leginkább szíven ütötte, az az, hogy egy „kettő perces aláírással Novák Katalin zárójelbe tette mindazt a sok évig tartó megfeszített munkát, amit ő és a csapata annak idején családügyi miniszterként a családokért tett." Úgy folytatja, hogy „egy olyan családtámogatási rendszert, amilyet a világ minden tájáról meg lehetett süvegelni”. Végül kiemeli, hogy „És aláásta a Fidesz egyes számú fundamentumát.”

„A Fidesz egyes számú fundamentuma az, hogy a családokkal, a gyerekekkel hogyan bánik, hogyan támogatja őket.”

A Magyar Péter által kiszivárogtatott felvételről is beszélt, aminek igazságügyi vonatkozásában azt mondta: „Bárándy Péter, egykori igazságügyi miniszter, aki véletlenül Magyar Péter ügyvédje lett, ő beszélt arról, hogy minden szempontból úgy jártak el az ezt vizsgáló ügyészek, ahogy az ilyenkor szokásos.” De magáról a felvételről megvan a véleménye: „Már az szíven üti az embert” itt egy kis hatásszünetet tart, „pláne családos emberként”, majd úgy folytatja, hogy „olyan elképzelhetetlen lenne, hogy én a feleségemről bármilyen hangfelvételt készítsek.” Végül az alábbi gondolattal zárja a szegmenst: