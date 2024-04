Egyik nap még takarítóként dolgozott, majd a Gucci hívta modellnek a magyar Hubik Leont

Nyitókép: Hubik Leon pillanatok alatt lett nemzetközileg is sokat foglalkoztatott modell. Fotó: Hubik Leon/privát

Nemzetközileg jegyzett modell, mégis megmaradt hétköznapi srácnak Hubik Leon, akit már több mint 16 ezren követnek a Tik-Tokon, ahol a modellszakma kulisszatitkaiba enged betekintést. Kína után most éppen Dél-Koreában modellkedik, és két fotózás között a Mandinernek is örömmel nyilatkozott a huszonötéves modell.

A Hubik Leon névből az egyik biztosan felvett név. Vagy tévedek?

Sokan azt hiszik, hogy a Leon egy felvett név, mivel ritkaságnak számít itthon, de én ezzel lettem anyakönyvezve.

A Tik-Tokon arról is nyíltan beszél, hogy egy budaörsi iskola takarítója volt, mikor felfedezték. A takarítást a kényszer szülte?

Mivel akkoriban végzős voltam a gimnáziumban, alig vártam, hogy dolgozni kezdjek, szinte mindegy volt, hogy mit, mivel sosem voltunk tehetős család.

Édesanyám egyedül nevelt engem és a testvéremet, miközben egy takarító cégnél dolgozott. A takarítás ötlete is innen származik.

Miután befejeztem a gimnáziumot, maradtam, csak takarítóként.

Hogyan fedezték fel modellként? A takarítás közben?

Nem, egyik nap bementem egy budai bevásárlóközpontba, és ekkor egy hölgy utánam rohant majd az mondta, szerinte meg kellene próbálnom a modellkedést. Azzal érvelt, hogy nagyon karakteres arcom van. Megpróbáltam…

Mi volt az első munkája modellként?

Budapesten, egy fashionshow-ban, ahol Demeter Richárd kollekcióját mutattuk be.

Jelenleg Dél-Koreában dolgozik, előtte Kínában volt modell. Egy évben hány napot van itthon?

Nagyjából egy-két hónapot összesen.

Hogy lehet bírni ezt az életmódot? Mi motiválja?

A korábbi életvitelemhez viszonyítva ez a szakma nekem egy megváltás.

A motivációm pedig az, hogy minél magasabb szintre jussak a szakmán belül.

Feltűnő, hogy milyen természetesen szól a Tik-Tokon a követőihez, pedig a modellek általában – persze tisztelet a kivételnek – egy idő után elhiszik, hogy ők valakik…

Mivel valóban nagyon sok a negatív sztereotípia a modellekkel kapcsolatban, ezért is szeretném megmutatni az embereknek hogy egy nemzetközi modell sem feltétlenül más vagy több mint egy átlagos életet élő ember.

Hogyan tudta megtartani a természetességét?

Szerintem az egyik legfontosabb az életben, hogy minél több helyzetben önmagunk tudjunk maradni.

Tudom, sokszor megkérdezték már öntől a Tik-Tokon, hogy mennyire kifizetődő modellnek lenni, de mégis: hány évet kell keményen dolgozni ahhoz, hogy összejöjjön belőle mondjuk egy pesti lakás?

Ez egy elég nehéz kérdés, mivel sok minden befolyásolja, és emellett hullámvölgyek is akadnak. Annyit mondhatok, míg egy jobb hónapban akár négymillió forint is összejöhet euróban, addig van olyan is, amikor három hónapig egy vasat sem keres az ember.

Lehet e ilyen munka mellett párkapcsolatot építeni?

Szerintem lehet, bár én egy kicsit magamnak való vagyok a magánéletben. Mivel a párom modell, megértjük a másik helyzetét és ebből nincsenek problémák.

Mi a vágya modellként? Vannak olyan világmárkák, amelyeknek örömmel dolgozna?

Három éve meghívást kaptam a Gucci-hoz Rómába, hogy vegyek részt a divatbemutatójukon. El is töltöttem velük egy hetet, viszont végül nem én kaptam meg a munkát. Úgy érzem, ezt még be kell pótolnom.

Hogy látja, mennyire keresettek külföldön a magyar modellek?

Sok magyar modellt ismerek, akik külföldön dolgoznak, van, akinek sok munkája van, másnak kevesebb. Engem sokat foglalkoztatnak, de ez az adottságaim miatt van.

A sportos, vékony testalkatom, és talán az arcom csontozata miatt. Úgy érzem, olyan karakter vagyok, akit több szempontból lehet értelmeznie a fotósnak.

Meddig akar modellkedni?

Amíg csak lehet, de ha egyszer vége lesz, akkor majd szeretném kipróbálni magam influenszerként is.

Mit üzen annak a fiatalnak, aki modell szeretne lenni? Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy megvalósítsa az álmait?

Ez a szakma nagyon sok lemondással jár, ezért kitartónak, bátornak és nagyon nyitottnak kell lenni. Persze a személyiség mellett fontosak a testi adottságok és persze a szerencse is. De ha ezek megvannak, akkor határ a csillagos ég!