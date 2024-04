Amikor a „Szabad-e locsolni” után egyből elsodor az ár – avagy maradjunk a húsvéti hagyományok útján

Nyitókép: Rákóczy Ádám/Kisalföld

A korosabbak azért még emlékeznek rá, hogy nem mindig a kölni élvezett előnyt, és bizony a locsolásnak a legények is megadták a módját. Akár kiöltözve, akár népies ruhában, akár csak lazán, de nem ritkán még a kilencvenes években is előkerültek a vödrök, sőt jól emlékszem, hogy kicsit korábban a budai kertvárosban is

szifonokkal felfegyverkezve indultunk körútra, a lányok pedig nevetve-sikoltva, majd ismét nevetve próbálták menteni magukat,

mikor a nyíló ajtónál három-négy kéz is lendült a vízzel teli eszközzel.

Nos, sok helyen a mai napig élnek a hagyományok, így az alábbi gyűjtés helyszínein is, ahol minden esetben egy a közös: a kölni mellett a víz kapta a főszerepet, a leányok pedig egyik városban sem hervadtak el.

Győrújbaráton például az Alföld.hu szerint húsvéthétfő alkalmából hagyományos módon locsolták meg egymást a Csobolyó néptáncegyüttes ifjai:

De a Sonline cikke alapján a szennai skanzenben sem maradt senki szárazon:

Mezőkövesden videón is sikerült megörökíteni a hagyományőrző néptánc és programok melletti locsolkodást:

A BAON-nak hála azt is láthatjuk, ahogy Ballószögön tűzoltók locsolták a lányokat:

Szintén a BAON-nál látható, ahogy a majsai főtéren is hagyományőrző módon gondoskodtak a fiúk a lányokról:

A Sonline cikkében a somogyi rendőrök a Balaton partján még a hajót is beindították a cél érdekében:

Ébredj, lélek, új örömre húsvét reggelén, győzött a sötétség hatalmán, s úrrá lett a fény. Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él, újjászületett az élet, s benne a remény!”

verssel pedig a Vas-hegy lábánál a rózsavíz is előkerült VAOL összegzőjében: