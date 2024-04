A mi Floridánk

A lágy alkonyi fuvallat gyengéden mozgatja a pálmafák leveleit, a sétányon hanyagul elegánsan öltözött emberek gyönyörködnek a naplemente fényeiben, az úton méltósággal guruló nyitott sportkocsikból nyugdíjasok szemlélődnek, amott, a tenger öblében lágyan ringatózó luxusvitorlások szolgálnak csöndes díszletként az életképhez – így képzeljük el mi Floridát, az amerikai nyugdíjasok paradicsomát. Ha azonban közelebb lépünk, és mélységében vizsgáljuk meg a képet, megláthatjuk a részleteket is. Azt, hogy Florida nem kizárólag üdülőállam, hanem az amerikai ipar és kutatás-fejlesztés egyik bástyája is, amely nem mellesleg lakóhelyként, munkahelyként is vonzó és élhető.