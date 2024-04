A baloldalt hidegzuhanyként érhették a hídpénzbotrány legújabb fejleményei

Nyitókép: Istvan RUZSA / POOL / AFP

Elérhetetlenné váltak lapunk számára a Fővárosi Közgyűlésben mandátummal rendelkező baloldali pártok, amikor a hídpénzbotrány legújabb fejleményeire próbáltuk reagáltatni őket. A DK-t, a Momentumot, az MSZP-t és a Párbeszédet azzal kapcsolatban kerestük, hogy kiderült: Vig Mór mellett egy másik ügyvéd, Hegedüs Dániel is hatalmas összeget, fékmilliárd forintot vett fel készpénzben az A-Híd Zrt. által Vig cégéhez, a Sunstrike Hungary Kft. számlájára utalt pénzből. Így már közel 1,5 milliárdra rúg az a summa, amihez hozzájutottak a korrupciógyanús ügyben érintettek.

A baloldali pártoktól egyebek mellett arra is szerettünk volna választ kapni, hogy szerintük kinek és milyen módon kellene viselnie a botrány politikai felelősségét, például le kellene-e mondania valakinek a történtek miatt. Erre a kérdésünkre eddig nem érkezett válasz, miként arra sem, hogy a fentiek fényében továbbra is Karácsony Gergelyt tekintik-e főpolgármester-jelöltjüknek.

Szaporodó kérdőjelek

Az újabb, félmilliárdos fejleménnyel kapcsolatos felvetések azonban csak a legutóbbiak azon kérdések sorában, amelyeket a baloldalnak tisztáznia kellene a hídpénzbotrány kapcsán. Ahogy azt már többször megírtuk, Vig Mórt – aki egyébként Vig Dávid Amnesty-vezér testvére – tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek. Ma már az is tudható, hogy a hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

Azonos címre bejegyzett cégek

Miként arról az atv.hu korábban beszámolt, az A-Híd 2020 novembere és 2022 júliusa között összesen 1,4 milliárd forintot utalt a Vig Mór érdekeltségébe tartozó Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből Vig magánszámláján, illetve ügyvédi letéti számláján landolt 900 millió forint, amelyet az exügyvéd készpénzben fel is vett. A fennmaradó 500 millió forintot felvevő Hegedüs bevonására azért lehetett szükség, mert Viget eltiltották az ügyvédi praxisától. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy a Sunstrike Hungary Kft.-nek ugyanott, a Rómer Flóris utca 55. szám alatt van a székhelye, ahol korábban Hegedűs ügyvédi irodája is megtalálható volt.

Egyelőre kérdéses, miért kellett a másfél milliárd forintnyi összeget készpénzre váltani, s azt sem tudni, hogy mi lett a pénz sorsa. Utóbbira egyébként Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő korábbi harcostársa adott sajátos magyarázatot, szerinte baloldali politikusokat fizettek le belőle.

Megbukott Karácsony védekezése

További fontos körülmény, hogy a Hegedüs-féle pénzfelvételekre 2022 március vége és 2022 július közepe között került sor, ugyanis ez már önmagában cáfolja Karácsony Gergely eddigi védekezését a botránnyal kapcsolatban. A főpolgármester korábban azzal érvelt, hogy időben nem estek egybe a pénzáramlások a Lánchíd felújításával. Bár ez az okfejtés Vig Mór esetében sem állta meg teljesen a helyét, ám Hegedüs Dániel már egy az egyben a Lánchíd felújítása idején vette fel azt a félmilliárd forintnyi készpénzt, ami a híd renoválásán éppen akkor dolgozó cégtől érkezett.