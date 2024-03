Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely nem kenhet mindent a kormányra

Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Mint azt már tegnap este a Mandineren is lehoztuk, Vitézy Dávid Gulyás Márton vendége volt a Partizán adásában, ahol többek között arról is nyilatkozott, hogy együtt működne-e Magyar Péterrel, aki körül mostanság csak úgy zajlanak az események. Emellett más érdekes témák is szóba kerültek a műsorban, mint például a női kvóták ügye a fővárosi cégek igazgatóságában, amit korábban az LMP-s Ungár Péter is kritizált. Vitézy először elmondta, mindig figyeltek arra, hogy ez a kvóta 50-50 százalék legyen, s hozzátette: