„Városháza park vagy Városliget? Válasszatok!

Karácsony Gergely új Városháza parkot ígért a budapestieknek.

A Városháza parkban most kerítéssel elzárt parkoló autók, néhány ütött-kopott virágláda és egy lebetonozott placc van.

Karácsony Gergely közben folyamatosan tiltakozott a Liget Projekt ellen. A Városligetben most fák, rendezett zöldfelületek és megújult, modern épületek vannak.

A két park közti különbséget még a legelfogultabbak is jól láthatják.”