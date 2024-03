Új póráz kerülhetett a kétfarkú kutyákra, egymásnak is ugrottak a viccpártiság feladásával

A pártszervezettel és tapasztalattal bíró Gyurcsányékkal ellentétben tömegeket megmozgatni képes influenszerek bevonásával az MKKP akár az apolitikus, ám inkább Orbán-ellenes választók elégedetlenségét szavazatokra váltani képes erő lehetne az állítólagos tervek szerint. Ez afféle Soros-recept, a lá Tusk és társai.

Nos, ez az „alibiző projekt” most inkább megdőlni látszik, a párttagság – ki tudja, milyen önfelszámoló vagy külső sugalmazás hatására – ugyanis kikapta a kerületi versenyből a saját első emberét, aki erre annyira kiborult, hogy partnerével együtt a pártvezetést is otthagyta. Nem sokkal mégis később kiderült: bár korábban megerősítették az erről szóló értesülést, a lépés még nem végleges, nem hivatalos, afféle szándékot jelez csak, a csapat még összedugja a fejét, lesz, ami lesz. Aztán hétfő késő este érkezett a megnyugtató hír: Kovácsék maradnak, kitart a viccpár, tán nem is akartak sehova se menni, médiahack, sőt, egyenesen kutyakomédia volt az egész.